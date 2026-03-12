టెన్త్ పరీక్షలకు వెళ్లేవారికి ఉచిత బస్సు సౌకర్యం.. పాలకొండ డిపో మేనేజర్ బి.ఎస్.ఎన్. మూర్తి కీలక ప్రకటన!
పాలకొండ (పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా): పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు పాలకొండ ఆర్టీసీ డిపో అధికారులు తీపి కబురు అందించారు. పరీక్షా కేంద్రాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని డిపో మేనేజర్ బి.ఎస్.ఎన్. మూర్తి వెల్లడించారు.
బస్సు పాస్ లేకపోయినా పర్వాలేదు..
సాధారణంగా విద్యార్థులు ప్రయాణించేందుకు బస్సు పాస్లు అవసరమవుతాయి. అయితే, పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు ఆర్టీసీ ఈ వెసులుబాటు కల్పించింది.
విద్యార్థుల వద్ద బస్సు పాస్ లేకపోయినా, కేవలం తమ హాల్ టికెట్ను చూపిస్తే ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. మార్చి 16వ తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు జరిగే టెన్త్ పరీక్షలన్నింటికీ ఈ అవకాశం వర్తిస్తుంది. విద్యార్థులు తమ నివాస ప్రాంతాల నుండి పరీక్షా కేంద్రాల వరకు వెళ్లేందుకు పల్లె వెలుగు మరియు ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో ఈ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు.
అధికారుల పిలుపు
పరీక్షలకు వెళ్లే ప్రతి విద్యార్థి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అసిస్టెంట్ మేనేజర్ యు. రమేష్ కోరారు. విద్యార్థులు సకాలంలో పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకునేలా బస్సు సర్వీసుల విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సిబ్బందిని ఆదేశించినట్లు డిపో మేనేజర్ తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.