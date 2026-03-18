Weather Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్లో విభిన్న వాతావరణం.. ఎండలతో పాటు పిడుగుల ముప్పు
Weather Alert: ఏపీలో రానున్న మూడు రోజులు ఎండలు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు. శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి వరకు పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన.
అమరావతి: రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజులు వాతావరణ పరిస్థితులు గణనీయంగా మారనున్నాయి. ఒకవైపు తీవ్ర ఎండలు, మరోవైపు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేయనున్నాయని ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. ఈ విభిన్న వాతావరణానికి ప్రధాన కారణం ద్రోణి ప్రభావంతో పాటు నైరుతి దిశ నుంచి వీచే గాలులేనని అధికారులు వెల్లడించారు.
రేపటి నుంచి ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకు అనేక జిల్లాల్లో వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కోనసీమ, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పలుచోట్ల పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపారు. ఇదే సమయంలో విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
అయితే వర్షాలతో పాటు పిడుగుల ముప్పు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా రైతులు, పొలాల్లో పని చేసే కూలీలు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉన్న వారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. పిడుగు సమయంలో చెట్ల క్రింద నిలబడకూడదని, ఓపెన్ ప్రదేశాల్లో ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే సురక్షితమైన భవనాల్లోకి వెళ్లాలని సూచించారు.
మరోవైపు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత కూడా కొనసాగనున్నందున ప్రజలు నీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవాలని, అవసరమైతే బయటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అధికారుల సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది.మొత్తంగా, రాబోయే మూడు రోజులు రాష్ట్రంలో ఎండలు, వర్షాలు కలిసిన అసాధారణ వాతావరణం కనిపించనుండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండటం అత్యంత అవసరం.