ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాలో ఏర్పడిన అంతరాయంపై హోటల్స్ అసోసియేషన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

Published on: 20 March 2026 8:00 PM IST
అమరావతి: రాష్ట్రంలో వాణిజ్య రంగానికి కీలకమైన గ్యాస్ సరఫరా సమస్య మళ్లీ ముందుకు వచ్చింది. ముఖ్యంగా హోటల్ రంగం దీనివల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో హోటల్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు రాష్ట్ర ఆహార, పౌరసరఫరాల మరియు వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖామాత్యులు నాదెండ్ల మనోహర్ ని కలిసి తమ ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు...

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాలో అంతరాయాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, అనేక ప్రాంతాల్లో సమయానికి గ్యాస్ అందక హోటల్ వ్యాపారాలు నిలిచిపోయే పరిస్థితి వస్తోందని ప్రతినిధులు తెలిపారు. రోజువారీ వ్యాపారంపై ఆధారపడే చిన్న హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, రెస్టారెంట్లు ఈ సమస్యతో తీవ్ర నష్టాలు చవిచూస్తున్నాయని వివరించారు. గ్యాస్ కొరత వల్ల వంటలు ఆలస్యమవడం, కస్టమర్లకు సేవలు అందించడంలో ఆటంకాలు ఏర్పడటం వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పారు.

ప్రత్యేకంగా పండుగల సీజన్, రంజాన్ వంటి సందర్భాల్లో డిమాండ్ మరింత పెరిగే పరిస్థితి ఉండడంతో గ్యాస్ సరఫరా నిలకడగా ఉండటం అత్యంత అవసరమని అసోసియేషన్ పేర్కొంది. సరఫరా లోపం వల్ల వినియోగదారులపై కూడా ప్రభావం పడుతుందని, ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సమస్యపై స్పందించిన మంత్రి నాదెండ్ల వెంటనే అధికారులతో చర్చించి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. గ్యాస్ సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని, అవసరమైతే అదనపు కేటాయింపులు చేసి సమస్యను త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు.

ప్రభుత్వం ఈ అంశాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకుని తగిన చర్యలు చేపడితే హోటల్ రంగానికి ఊరట లభించనుంది. వ్యాపార కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగేందుకు గ్యాస్ సరఫరా కీలకం కావడంతో ఈ సమస్యకు త్వరిత పరిష్కారం అవసరం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

