రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి 'బూస్ట్ భారీగా ఫీజుల మాఫీ

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అర్బన్ ల్యాండ్ సెక్టార్‌లో లేఅవుట్ అప్రూవల్ ఫీజులు, డెవలప్‌మెంట్ చార్జీలను పూర్తిగా మాఫీ చేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 8:25 PM IST
Andhra Pradesh
X

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో అర్బన్ ల్యాండ్ సెక్టార్‌లో మేజర్ ఫీల మాఫీలను ప్రకటిస్తూ డెవలప్‌మెంట్ కోసం కొత్త మెలికవేసింది. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ (MAUD) డిపార్ట్‌మెంట్ ద్వారా జారీ చేసిన GO Rt No. 30, తేదీ: 30.03.2025 ప్రకారం, లేఅవుట్ అప్రూవల్ ఫీలు, భవన పర్మిట్ ఫీలు, డెవలప్‌మెంట్ చార్జెస్ వంటివి పూర్తిగా మాఫీ కానున్నాయి.. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలోని రియల్ ఎస్టేట్ మరియు భవన నిర్మాణ రంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ వాతావరణాన్ని సుళువుగా చేయడానికి తీసుకున్న ప్రధాన ప్రయత్నం గా తెలుస్తోంది...

ఈ విధానం అమలులోకి రావడం ద్వారా అర్బన్ ల్యాండ్ సెక్టార్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్‌మెంట్ వేగవంతం అవుతుంది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫీల మాఫీ కారణంగా డెవలపర్లు తక్షణమే లేఅవుట్, భవన పర్మిట్, డెవలప్‌మెంట్ చార్జెస్ కోసం రొక పెండింగ్ లేకుండా పని చేయగలుగుతారు. ఫలితంగా, ఇండివిడ్యువల్ ఇళ్ల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది, సామాన్యులు, మహిళలు, యువతలకు ఇళ్లు పొందడం సులభం అవుతుంది.

ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం ద్వారా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ను మరింత మెరుగుపరుస్తోంది. గతంలో 2017 లో ప్రవేశపెట్టిన ల్యాండ్ డెవలప్‌మెంట్ రూల్స్‌కు కొన్ని సవరణలు ఇటీవల చోటుచేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఫీ మాఫీతో కలిపి, డెవలప్‌మెంట్ ప్రాసెస్ మరింత సులభం, సులభతరం అయ్యింది. ఇది భవిష్యత్ మాస్టర్ ప్లాన్‌లకు పునాదులను బలపరుస్తుంది, స్థానిక మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది.

అర్బన్ అర్ధవంతమైన ప్రణాళికల అమలుతో, రాష్ట్రంలో అర్బనైజేషన్ వేగంగా పెరుగుతోంది. 2025 నాటికి అర్బన్ పాపులేషన్ 40% పైగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. గతంలో ఫీలు భారం కారణంగా డెవలపర్లు వెనక్కి తగ్గించబడ్డారు, కానీ MAUD శాఖ సెక్రటరీ ఈ విధానాన్ని జారీ చేసి, మరింత సమర్థవంతమైన డెవలప్‌మెంట్‌కు మార్గం చూపారు.

ఫలితంగా, కొత్త ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లు వస్తాయి, కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించబడతాయి, రాష్ట్ర GDP పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో APSRTC ల్యాండ్స్‌ను కమర్షియల్ యూస్‌కు మార్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇవి భవన నిర్మాణంలో పెట్టుబడిదారులకు లక్షల రూపాయల ఆదా, సామాన్యులకు చౌక ఇళ్లు అందుబాటులో ఉండటం, అర్బన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెరుగుదలకు దోహదం చేస్తాయి.

సారాంశంగా, ఈ ఫీ మాఫీ ప్రకటన ద్వారా రాష్ట్రంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం సులభతరం అవుతోంది, పెట్టుబడిదారులు మరింత ఆకర్షితులవుతున్నారు. సామాన్యులకు గృహలందించడంలో సౌకర్యం పెరుగుతుంది. అర్బన్ ల్యాండ్ సెక్టార్‌లో పారదర్శకత, వేగవంతమైన లేఅవుట్, భవన ప్రాసెస్, స్థిరమైన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ వాతావరణం ఏర్పడటమే ఈ నిర్ణయం ప్రధాన లక్ష్యం.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X