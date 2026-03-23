Ration Shops: ఏపీ ప్రజలకు ఊరట.. రేషన్ షాపుల్లో మళ్ళీ కిరోసిన్ పంపిణీ..
Ration Shops: రాష్ట్రంలోని సామాన్య ప్రజలకు, ముఖ్యంగా గిరిజన మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల వల్ల వంట గ్యాస్ సరఫరాలో ఏర్పడిన అంతరాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రేషన్ షాపుల ద్వారా మళ్ళీ కిరోసిన్ పంపిణీని ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రేపటి నుంచే ఈ పంపిణీ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.
యుద్ధ పరిణామాలే కారణం..
పశ్చిమాసియా దేశాల్లో నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఏర్పడిన ఆందోళనకర పరిస్థితులు అంతర్జాతీయ ఇంధన రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. దీనివల్ల విశాఖపట్నం తీరానికి రావాల్సిన భారీ గ్యాస్ నౌక ప్రయాణం ఆలస్యమైంది. వాస్తవానికి ఈ నెల 21నే రావాల్సిన ఈ నౌక, ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం మార్చి 26న విశాఖ తీరానికి చేరుకోనుంది.
ప్రభుత్వ అప్రమత్తత - ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు:
గ్యాస్ నౌక వచ్చే వరకు ప్రజలకు వంట గ్యాస్ ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం ఈ క్రింది చర్యలు చేపట్టింది.
2800 కిలో లీటర్ల కిరోసిన్: కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన కిరోసిన్ను తక్షణమే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని పౌరసరఫరాల శాఖను ఆదేశించింది.
ప్రాధాన్యత ప్రాంతాలు: గ్యాస్ సౌకర్యం తక్కువగా ఉండే మారుమూల గిరిజన, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లీటరు చొప్పున కిరోసిన్ పంపిణీ చేయనున్నారు.
OMCల కసరత్తు: ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMC) కూడా గ్యాస్ కొరత రాకుండా ఇప్పటికే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమయ్యాయి.
ఈ స్వల్పకాలిక అంతరాయాన్ని అధిగమించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం పంపిణీ ప్రక్రియను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.