పట్టణాల్లో పశుసంవర్ధక రంగానికి కొత్త దిశ.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో పశుసంవర్ధక ఫారాలు నిర్వహించే వారికి డెవలప్మెంట్ ఛార్జీల నుంచి ప్రభుత్వం మినహాయింపు ఇచ్చింది.
అమరావతి: రాష్ట్రంలో పశుసంవర్ధక రంగానికి ఊతమిచ్చే దిశగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం గ్రామీణంతో పాటు పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా కీలక ప్రభావం చూపనుంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో డెయిరీ ఫారాలు, గొర్రెలు, మేకలు, పందుల పెంపకం వంటి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న పశుపోషకులు ఇంతకాలం భరించాల్సి వచ్చిన అభివృద్ధి ఛార్జీలు, బెటర్మెంట్ ఫీజులు పెద్ద భారంగా మారాయి. అయితే ఇప్పుడు ఆ భారం నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు ఇవ్వడం ద్వారా ప్రభుత్వం వారికి పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. ఇది కేవలం ఆర్థిక సడలింపు మాత్రమే కాదు, పశుసంవర్ధక రంగాన్ని పట్టణాల్లో కూడా ప్రోత్సహించే దిశగా తీసుకున్న వ్యూహాత్మక నిర్ణయంగా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ నిర్ణయం వల్ల చిన్న రైతులు, స్వయం ఉపాధిపై ఆధారపడిన కుటుంబాలకు ప్రత్యేక లాభం చేకూరనుంది. సాధారణంగా పట్టణాల్లో భూమి విలువలు, అనుమతుల ఖర్చులు అధికంగా ఉండటం వల్ల చాలా మంది పశుపోషణ కార్యకలాపాలకు వెనుకంజ వేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు భవన అనుమతుల రుసుమును గ్రామ పంచాయతీ స్థాయికి తగ్గించడం ద్వారా ఆ అవరోధాలను ప్రభుత్వం తొలగించింది. దీంతో పట్టణ ప్రాంతాల్లో చిన్న స్థాయి డెయిరీ యూనిట్లు, పశుసంవర్ధక ఫారాలు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా యువతకు ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా మారనుంది. ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గుతున్న ఈ కాలంలో స్వయం ఉపాధి వైపు మళ్లే వారికి పశుసంవర్ధక రంగం ఆకర్షణీయంగా మారుతోంది. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు, రుసుముల తగ్గింపులు, బ్యాంకుల నుంచి సులభ రుణాలు లభిస్తే ఈ రంగంలో కొత్త స్టార్టప్లు కూడా వెలిసే అవకాశం ఉంది. ఇది గ్రామీణ-పట్టణ ఆర్థిక సమతుల్యతను పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
అదేవిధంగా పాల ఉత్పత్తి, మాంస ఉత్పత్తి పెరగడం ద్వారా రాష్ట్ర ఆహార భద్రతకు కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. స్థానికంగా ఉత్పత్తి పెరిగితే ధరలు నియంత్రణలో ఉండటమే కాకుండా వినియోగదారులకు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు అందుబాటులోకి వస్తాయి. రైతుల ఆదాయం పెరగడం ద్వారా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది.
ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీని అమలు చేస్తూ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పాలనలో నమ్మకాన్ని పెంచే అంశంగా నిలుస్తోంది. వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలపై దృష్టి సారించడం ద్వారా ప్రభుత్వం సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. మొత్తం మీద ఈ నిర్ణయం పశుసంవర్ధక రంగానికి కొత్త దిశను చూపడమే కాకుండా, వేలాది కుటుంబాల జీవనోపాధికి బలమైన ఆధారంగా నిలిచే అవకాశముంది...