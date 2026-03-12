AP Govt High Alert: యుద్ధ ప్రభావం పై ఏపీ మంత్రుల కమిటీ సమావేశం
AP Govt High Alert: అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల ప్రభావం రాష్ట్రాలపై కూడా పడుతున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. యుద్ధ ప్రభావం రాష్ట్రంపై ఎలా పడుతోంది అనే అంశంపై సమగ్రంగా చర్చించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన మంత్రుల కమిటీ ఇవాళ సమావేశం అయ్యే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులను సమీక్షించి, అవసరమైన చర్యలపై నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఈ సమావేశం ప్రధాన ఉద్దేశంగా ఉంది.
ఈ కమిటీలో మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, అచ్చం నాయుడు, పయ్యావుల కేశవ్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. అంతర్జాతీయ యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా గ్యాస్ సరఫరా, ఆహార పదార్థాల ధరలు, ముఖ్యంగా కోడిగుడ్ల ధరలపై పడుతున్న ప్రభావాన్ని ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో ఏర్పడుతున్న మార్పులు రాష్ట్రంలో వినియోగదారులపై ఎలా ప్రభావం చూపుతున్నాయో కమిటీ విశ్లేషించనుంది.
సమావేశానికి ముందు రాష్ట్రంలోని హోటల్ యజమానులతో కమిటీ ప్రత్యేకంగా చర్చించనుంది. గ్యాస్ కొరత కారణంగా హోటల్ రంగం ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను తెలుసుకుని, సరఫరా సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించాలనే అంశంపై వారి అభిప్రాయాలను కమిటీ సభ్యులు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. హోటల్ రంగానికి అవసరమైన ఎల్పీజీ సరఫరా నిరంతరంగా కొనసాగేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కూడా చర్చ జరగనుంది.
ఇక యుద్ధ ప్రభావం ఉన్న దేశాల్లో నివసిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పరిస్థితులపై కూడా కమిటీ దృష్టి సారించనుంది. అవసరమైతే అక్కడి నుంచి వారిని సురక్షితంగా తరలించే అంశంపై కూడా ప్రభుత్వ స్థాయిలో చర్యలు తీసుకునే దిశగా చర్చలు జరగనున్నాయి. విదేశాల్లో ఉన్న ఏపీ వాసుల భద్రతపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.మొత్తంగా యుద్ధ పరిస్థితుల ప్రభావం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ, సరఫరా వ్యవస్థలపై పడకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడం లక్ష్యంగా ఈ కమిటీ సమావేశం జరుగనుంది. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు చేపట్టే దిశగా ఈ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.