Andhra Pradesh: ఏపీలో కొత్త ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీలకు లైన్ క్లియర్
Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ కొత్త ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీల స్థాపనకు కూటమి ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేసింది.
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యా రంగ అభివృద్ధికి కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రభుత్వం. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీల స్థాపనకు అనుమతులు మంజూరు చేస్తూ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ (ఎగ్జామ్స్) శాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, ఇప్పటికే సాధ్యత (viability) ఉన్న మండలాలను గుర్తించి, అక్కడ కొత్త కాలేజీల స్థాపనకు మార్గం సుగమం చేసింది.
ఈ ప్రకటన ప్రకారం, ఆసక్తి గల రిజిస్టర్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీలు లేదా ట్రస్టులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం సూచించిన మార్గదర్శకాలు, గతంలో జారీ చేసిన జి.ఓ.లు అనుసరించి దరఖాస్తు ప్రక్రియ కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో విద్యా అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడే ఈ కొత్త కాలేజీలను అనుమతించనున్నారు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్ విధానంలోనే ఉంటుంది. అధికారిక వెబ్సైట్ https://bie.ap.gov.in ద్వారా ఫారం-I ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ 23 మార్చి 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కాలేజీ భవనం, తరగతి గదులు, ప్రయోగశాలలు, లైబ్రరీ, ప్లేగ్రౌండ్ వంటి మౌలిక వసతుల వివరాలను సమగ్రంగా అందించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రత్యేకంగా, ఇన్స్పెక్షన్ బృందాలు “BIE GEO-TAGGING” యాప్ను ఉపయోగించి కాలేజీ ప్రాంగణానికి సంబంధించిన ఫోటోలు, స్థానం (లొకేషన్) వివరాలను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ జియో-ట్యాగింగ్ విధానం ద్వారా సమర్పించిన వివరాల నిజానిజాలను అధికారులు కచ్చితంగా పరిశీలించనున్నారు. భవన నిర్మాణం, లీజ్ డీడ్, ఫైర్ సేఫ్టీ సర్టిఫికేట్, శానిటేషన్, స్ట్రక్చరల్ సేఫ్టీ, పార్కింగ్ సౌకర్యం వంటి అంశాలపై నిబంధనల ప్రకారం సమగ్ర తనిఖీలు జరుగుతాయి.
అన్ని ప్రమాణాలు పూర్తి చేసిన సంస్థలకు తాత్కాలిక అనుమతి (Provisional Permission) మరియు అనుబంధం (Affiliation) మంజూరు చేస్తారు. దీనికి సంబంధించి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రసీదు (FDR), బోధనా సిబ్బంది వివరాలు, డిక్లరేషన్ వంటి పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తుల సమర్పణకు చివరి తేదీ 6 ఏప్రిల్ 2026గా నిర్ణయించారు. పూర్తి వివరాలు లేకుండా పంపిన దరఖాస్తులు లేదా జియో-ట్యాగింగ్ చేయని అప్లికేషన్లు పూర్తిగా తిరస్కరించబడతాయి. అలాగే నేరుగా కార్యాలయానికి పంపిన దరఖాస్తులను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోరు.
ఇక ముఖ్యంగా, గడువు పొడిగింపు, కండిషనల్ అనుమతులు లేదా ఇతర సడలింపులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇవ్వబడవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. త్రీ-మెన్ కమిటీ ఇచ్చే నివేదికల ఆధారంగానే అనుమతులు మంజూరు అవుతాయి. ఈ ప్రక్రియలో బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకునే నిర్ణయం తుది నిర్ణయంగా పరిగణించబడుతుంది.
మొత్తంగా చూస్తే, రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యా అవకాశాలను విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు మంచి అవకాశంగా మారింది. అదే సమయంలో నాణ్యత ప్రమాణాల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ లేకుండా కఠిన నిబంధనలు అమలు చేయడం ద్వారా విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యా వాతావరణం కల్పించాలనే లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది