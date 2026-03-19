AP Urban Development: స్మార్ట్ వాటర్ గ్రిడ్.. పురమిత్ర యాప్: మరో 70 అన్న క్యాంటీన్ల విస్తరణ
AP Urban Development: ఆంధ్రప్రదేశ్ టిడ్కో ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు రూ.174 కోట్ల రీఫండ్. పట్టణాల్లో డిజిటల్ డోర్ నంబర్లు, స్మార్ట్ వాటర్ గ్రిడ్, అన్న క్యాంటీన్ల విస్తరణపై ఏపీ ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయాలు.
టిడ్కో ఇళ్లకు ఊరట… పట్టణాభివృద్ధికి కొత్త దిశ:
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టణాభివృద్ధి, గృహవసతి రంగాల్లో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు ముఖ్యమంత్రి N. Chandrababu Naidu. ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వ కాలంలో టిడ్కో ఇళ్ల కోసం డబ్బులు చెల్లించి, ఇళ్లు పొందలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న వేలాది మందికి ప్రభుత్వం పెద్ద ఊరట కలిగించే నిర్ణయం తీసుకుంది.
చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ నిర్ణయం బాధితులకు ఆర్థిక పరంగా ఉపశమనం కలిగించనుంది. మరోవైపు నిర్మాణం పూర్తయిన 1,00,875 టిడ్కో ఇళ్లను త్వరలోనే లబ్దిదారులకు అందజేసి గృహప్రవేశాలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇది పట్టణ పేదల గృహ కలను నిజం చేసే దిశగా కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.
పట్టణాల్లో డిజిటల్ పరిపాలనను మరింత బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం కొత్త చర్యలు తీసుకుంటోంది. రాష్ట్రంలోని 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ప్రతి ఇంటికి క్యూఆర్ కోడ్తో డిజిటల్ డోర్ నెంబర్లు కేటాయించాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఆస్తి పన్ను, యుటిలిటీ సేవలు వంటి అన్ని వివరాలు ఒకే చోట అందుబాటులో ఉండేలా వ్యవస్థను రూపుదిద్దుతున్నారు. ఇది పారదర్శకతను పెంచడమే కాకుండా ప్రజలకు సులభ సేవలను అందించే దిశగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఇక తాగునీటి సమస్యలపై కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. నీటి కాలుష్యాన్ని పూర్తిగా నివారించేందుకు స్మార్ట్ వాటర్ పైప్లైన్ గ్రిడ్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు. నీటి నాణ్యతను నిరంతరం పర్యవేక్షించే విధానాన్ని అమలు చేయడం ద్వారా ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా పట్టణాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి 100 రోజుల ప్రత్యేక ప్రణాళికను అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.
డిజిటల్ సేవల్లో భాగంగా ‘పురమిత్ర’ యాప్కు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ఇప్పటికే 17 లక్షల మంది ఈ యాప్లో నమోదు కాగా, వేలాది ఫిర్యాదులు నమోదు అయ్యాయి. ఈ ఫిర్యాదుల ఆధారంగా సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి, అధికారులు ప్రత్యక్షంగా పరిష్కారం చూపే విధానాన్ని అమలు చేయాలని సీఎం సూచించారు. ఇది పరిపాలనను ప్రజలకు మరింత దగ్గర చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
పట్టణాల్లో పరిశుభ్రతకు కూడా ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఇప్పటికే లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల చెత్తను తొలగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మిగిలిన చెత్తను కూడా త్వరలోనే పూర్తిగా తొలగించేందుకు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
మరోవైపు అన్న క్యాంటీన్లను విస్తరించి, పేదలకు తక్కువ ధరలో ఆహారం అందించేందుకు మరో 70 క్యాంటీన్లు ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందిస్తోంది.మొత్తంగా చూస్తే టిడ్కో ఇళ్ల సమస్యకు పరిష్కారం చూపడం నుంచి పట్టణాల్లో డిజిటల్ సేవలు, మౌలిక వసతులు, పరిశుభ్రత వరకు అన్ని రంగాల్లో సమగ్ర మార్పులు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ నిర్ణయాలు అమలు స్థాయిలో ఎంతవరకు ఫలితాలు ఇస్తాయన్నది చూడాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ప్రజల్లో మాత్రం ఆశలు పెరిగాయి....