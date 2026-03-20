AP Ramzan Holiday: ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. రంజాన్ పండుగ తేదీ మార్పు!
AP Ramzan Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రంజాన్ సెలవు తేదీని మార్చింది. చంద్ర దర్శనం నేపథ్యంలో మార్చి 20 సెలవును రద్దు చేసి, మార్చి 21న అధికారికంగా ఈద్ సెలవును ప్రకటించారు.
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్) పండుగ సెలవు దినంపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ప్రకటించిన క్యాలెండర్ ప్రకారం మార్చి 20న ఇవ్వాల్సిన సెలవును రద్దు చేస్తూ, దానిని మార్చి 21 (శుక్రవారం) కి మారుస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
వక్ఫ్ బోర్డు సూచనతో మార్పు
సాధారణంగా రంజాన్ పండుగ తేదీ చంద్ర దర్శనం ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుంది. ఈ ఏడాది నెలవంక కనిపించే సమయాన్ని బట్టి మార్చి 21న ఈద్ జరుపుకునే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డు అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. ముస్లిం సోదరులకు పండుగ జరుపుకోవడంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి సెలవు తేదీని సవరించింది.
గెజిట్ విడుదల.. అన్నీ మూసివేత
ఈ మేరకు ప్రభుత్వం అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. 'నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్' కింద ఈ సెలవు వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు (స్కూళ్లు, కాలేజీలు), బ్యాంకులు మరియు ఇతర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు మార్చి 21న సెలవు ఉంటుంది.
ముందుగా అనుకున్న మార్చి 20వ తేదీ ఇప్పుడు పనిదినంగా పరిగణించబడుతుందని, మార్చి 21న పండుగ సెలవు అమల్లో ఉంటుందని సంబంధిత శాఖలకు ఉన్నతాధికారులు సమాచారం పంపారు. చంద్ర దర్శనం ఆధారంగా ప్రతి ఏటా ఇలాంటి మార్పులు సహజమేనని, ప్రజలు ఈ మార్పును గమనించాలని ప్రభుత్వం కోరింది.