AP Collectors Conferenc: సూపర్ సిక్స్ అమలుపై సీఎం సీరియస్ రివ్యూ.. సాయంత్రం ఎస్పీలతో కీలక భేటీ!
AP Collectors Conferenc: అమరావతిలో జరుగుతున్న రాష్ట్ర స్థాయి కలెక్టర్ల సదస్సు రెండో రోజు సమావేశం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
AP Collectors Conferenc: అమరావతిలో జరుగుతున్న రాష్ట్ర స్థాయి కలెక్టర్ల సదస్సు రెండో రోజు సమావేశం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ప్రజలకు నేరుగా సంబంధించిన అంశాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించనుంది. ముఖ్యంగా ప్రజారోగ్యం, సంక్షేమ పథకాల అమలు, వేసవిలో తాగునీటి సమస్యలు వంటి అంశాలపై జిల్లాల వారీగా సమీక్షలు చేపట్టనున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలలో భాగమైన సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలు ఎలా జరుగుతోంది? ఎక్కడైనా లోపాలు ఉన్నాయా? అనే విషయాలపై ముఖ్యమంత్రి అధికారులతో సమగ్రంగా చర్చించనున్నారు. ప్రతి పథకం ప్రజలకు చేరుతున్న తీరు, లబ్ధిదారుల సంఖ్య, అమలులో ఎదురవుతున్న సమస్యలపై అధికారుల నుంచి నివేదికలు తీసుకోనున్నారు.
ఇక విద్య, ఉపాధి కల్పన, మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు, ఆరోగ్య సేవల మెరుగుదల వంటి అంశాలపైనా జిల్లాల వారీగా సమీక్ష ఉంటుంది. వేసవి కాలం దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో తాగునీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు స్పష్టమైన సూచనలు ఇవ్వనున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బోర్లు, ట్యాంకర్లు, నీటి సరఫరా పథకాల నిర్వహణపై ప్రత్యేకంగా చర్చించనున్నారు. అంతేకాకుండా భూ పరిపాలన వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చడం, రెవెన్యూ వసూళ్లను పెంచడం, భూవివాదాల పరిష్కారం వేగవంతం చేయడం వంటి అంశాలపైనా సమావేశంలో ప్రాధాన్యంగా చర్చించనున్నారు.
రెండో రోజు సాయంత్రం జరిగే సమావేశం ఈ సదస్సులో అత్యంత కీలకంగా భావిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై సమగ్ర సమీక్ష జరగనుంది. ఈ సమావేశానికి జిల్లా కలెక్టర్లతో పాటు జిల్లాల ఎస్పీలు కూడా హాజరవుతారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న భద్రతా పరిస్థితి, నేరాల నియంత్రణ చర్యలు, ప్రజల భద్రత కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలపై డీజీపీ ప్రత్యేక ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనున్నారు. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలు, పోలీస్ వ్యవస్థ బలోపేతానికి అవసరమైన చర్యలపై కూడా చర్చ జరుగుతుంది.
మొత్తంగా ఈ రెండు రోజుల కలెక్టర్ల సదస్సు ద్వారా రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, ప్రభుత్వ ప్రాధాన్య కార్యక్రమాలపై అధికార యంత్రాంగానికి స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. జిల్లాల స్థాయిలో అమలు జరుగుతున్న కార్యక్రమాలను సమీక్షించి, అవసరమైన మార్పులు చేసి, ప్రజలకు మరింత సమర్థవంతమైన పాలన అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి.