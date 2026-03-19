AP CMRF Fund Release: పేదల కోసం బాబు తొలి సంతకం..! పండుగ పూట పేదలకు ఆర్థిక భరోసా

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 19 March 2026 2:52 PM IST
అమరావతి: తెలుగు నూతన సంవత్సరాది ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పేదల పట్ల తనకున్న చిత్తశుద్ధిని మరోసారి చాటుకున్నారు. ఉగాది తొలి రోజునే పేదలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేలా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) ఫైలుపై ఆయన మొదటి సంతకం చేశారు.

6,700 మందికి పైగా లబ్ధిదారులకు ఊరట:

ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6,787 మంది లబ్ధిదారులకు మొత్తం రూ. 55.63 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందనుంది. ముఖ్యంగా అత్యవసర వైద్య చికిత్సలు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న కుటుంబాలకు ఈ నిధులు పెద్ద ఊరటనివ్వనున్నాయి. పండుగ రోజే ఇలాంటి ప్రజాహిత నిర్ణయం తీసుకోవడం పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

21 నెలల్లో రూ. 1,241 కోట్ల సాయం:

గత 21 నెలల కాలంలో కూటమి ప్రభుత్వం సిఎంఆర్ఎఫ్ ద్వారా రికార్డు స్థాయిలో సహాయం అందించింది. ఇప్పటివరకు ఆర్థిక సాయం, ఎల్‌ఓసి (LoC) కలిపి మొత్తం రూ. 1,241 కోట్లను విడుదల చేశారు. దీని ద్వారా సుమారు 1,36,240 మందికి పైగా బాధితులు ప్రయోజనం పొందారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి సవాలుగా ఉన్నప్పటికీ, పేదల ప్రాణాలకు, ఆరోగ్యానికి ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది.

ముఖ్యమంత్రికి వేద ఆశీర్వచనం:

ఉగాది సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) మరియు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దేవస్థాన అర్చకులు చంద్రబాబుకు వేద ఆశీర్వచనాలు అందించారు. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ప్రసాదాలను అందజేశారు. పండుగ పూట సిఎంఆర్ఎఫ్ నిధుల విడుదల పేదల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

