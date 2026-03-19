Agriculture Minister Atchannaidu: అన్నదాతలకు అలర్ట్: అప్రమత్తంగా ఉండండి!!
Agriculture Minister Atchannaidu: ఆంధ్రప్రదేశ్లో అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సమీక్ష. రైతులకు పంట నష్టం కలగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు.
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. గురువారం వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖ ఉన్నతాధికారులతో అత్యవసర టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన మంత్రి, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను సమీక్షించారు.
పంట నష్టంపై తక్షణ అంచనా:
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వడగళ్ల వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని మంత్రి తెలిపారు. ముఖ్యంగా అరటి, మామిడి, మిర్చి, మొక్కజొన్న పంటలకు నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వర్షాల వల్ల పంట దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలను వెంటనే గుర్తించి, నష్టాన్ని ఖచ్చితంగా నమోదు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకూ ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
రైతులకు మంత్రి కీలక సూచనలు:
కోతలు పూర్తి చేయండి: పక్వానికి వచ్చిన పంటలను వీలైనంత త్వరగా కోసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు.
పొలాల్లో ఉండొద్దు: ఈదురుగాలులు, వడగళ్ల వాన పడే సమయంలో రైతులు పొలాల్లో ఉండకూడదని, వ్యవసాయ యంత్రాలను షెడ్లలో భద్రపరుచుకోవాలని కోరారు.
పిడుగుల పట్ల జాగ్రత్త: ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడకుండా సురక్షితమైన భవనాల్లో ఆశ్రయం పొందాలని హెచ్చరించారు.
తోటల రక్షణ: పండ్ల తోటల రైతులు ముందస్తు రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు.
అకాల వర్షాల వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి సామాన్య ప్రజలకు ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, అన్నదాతలకు నష్టం కలగకుండా ప్రభుత్వం అన్ని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.