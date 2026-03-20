ఏపీకి వర్ష సూచన: ఉత్తరాంధ్ర తీరంలో ఉపరితల ఆవర్తనం.. రానున్న 24 గంటల్లో జల్లులు!

Arun Chilukuri
Published on: 20 March 2026 3:48 PM IST
AP Weather Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. పశ్చిమ బంగాళాఖాతం సమీపంలోని ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతున్నట్లు విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

వాతావరణ కేంద్రం వివరాల ప్రకారం:

రానున్న 24 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాంధ్ర మరియు రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. వర్షం కురిసే సమయంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.

సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం కేంద్రీకృతమై ఉందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కేవీఎస్ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు.

కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే కాకుండా గంగా పరివాహక ప్రాంతంలోని పశ్చిమ బెంగాల్, ఛత్తీస్‌గఢ్ మరియు ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల ఆయా రాష్ట్రాల్లోనూ వాతావరణ మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు మరియు మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

