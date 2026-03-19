ఏపీ ప్రజలకు అలెర్ట్: వచ్చే 72 గంటలు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు!
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రానున్న మూడు రోజులు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పుల కారణంగా రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. సముద్ర మట్టానికి 3.1 కి.మీ ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని, దీనికి తోడు తమిళనాడు నుంచి దక్షిణ కర్ణాటక వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
జాగ్రత్తగా ఉండండి - ఎండీ సూచనలు
పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు, ముఖ్యంగా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు: రైతులకు: కోత కోసిన మినుము, మిరప, పసుపు వంటి పంటలు తడవకుండా భద్రపరుచుకోవాలి. సాధారణ ప్రజలకు: ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో చెట్ల కింద లేదా పొలాల్లో ఉండకూడదు. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి.
మూడు రోజుల వాతావరణ నివేదిక:
శుక్రవారం (20-03-26): రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. శనివారం (21-03-26): శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు.. మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఆదివారం (22-03-26): ఉత్తరాంధ్ర మరియు కోస్తా జిల్లాల్లో (శ్రీకాకుళం నుంచి కాకినాడ వరకు) మోస్తరు వర్షాలు, మిగిలిన చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.