Land Reforms : ఏపీలో పరిశ్రమల స్థాపనకు లైన్ క్లియర్.. బ్యాంక్ లోన్లు, రిజిస్ట్రేషన్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టిన బాబు సర్కార్

Land Reforms : ఏపీలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి అడ్డంకిగా మారిన 70 వేల ఎకరాల ఏపీఐఐసీ భూములను నిషేధిత జాబితా (22-A) నుంచి తొలగిస్తూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

CR Reddy
Published on: 23 March 2026 10:07 AM IST
Land Reforms : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పారిశ్రామిక విప్లవానికి ఉన్న అతిపెద్ద అడ్డంకిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం తొలగించింది. పరిశ్రమల స్థాపన కోసం కేటాయించిన భూములు దశాబ్దాలుగా నిషేధిత జాబితా (22-A)లో ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులకు ఇక స్వస్తి పలకనుంది. తాజాగా ఏపీఐఐసీ (APIIC) పరిధిలోని వేల ఎకరాల భూములను ఈ జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరగడమే కాకుండా, నిరుద్యోగులకు వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

ఏమిటి ఈ 22-ఏ సమస్య?

సాధారణంగా ప్రభుత్వం పరిశ్రమల కోసం ఏపీఐఐసీ ద్వారా భూములను కేటాయిస్తుంది. అయితే, సాంకేతిక కారణాల వల్ల సుమారు 70 వేల ఎకరాల భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చట్టంలోని సెక్షన్ 22-ఏ కింద నిషేధిత జాబితాలో ఉండిపోయాయి. దీనివల్ల పరిశ్రమలు పెట్టిన వారు ఆ భూములపై యాజమాన్య హక్కులు పొందలేకపోయేవారు. అంతేకాకుండా, ఆ ఆస్తులను బ్యాంకుల్లో తాకట్టు పెట్టి రుణాలు తీసుకోవడానికి వీలుండేది కాదు. ఈ అనిశ్చితి కారణంగా చాలా ప్రాజెక్టులు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి. ఈ సమస్యను గుర్తించిన కూటమి ప్రభుత్వం, పారిశ్రామికవేత్తలకు భరోసా కల్పించేందుకు ఈ భూములను నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించాలని నిర్ణయించింది.

మ్యుటేషన్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్

ప్రస్తుతం ఏపీఐఐసీ ఆధీనంలో ఉన్న 51,603 ఎకరాల భూముల మ్యుటేషన్‌కు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఇందులో 32,723 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు, 12,099 ఎకరాల డీకెటీ (DKT) భూములు, 6,780 ఎకరాల పట్టా భూములు ఉన్నాయి. ఈ భూములను వెబ్‌ల్యాండ్ రికార్డుల్లో ఏపీఐఐసీ పేరు మీద మార్చాలని రెవెన్యూ అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు వెళ్లాయి. జిల్లా కలెక్టర్లు వెంటనే స్పందించి, సబ్ రిజిస్ట్రార్ల ద్వారా ఈ భూములను నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి ఎన్. యువరాజ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

స్థానికులకు ఉద్యోగాల ఆశ

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విదేశీ పర్యటనలు చేస్తూ, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలను ఏపీకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇప్పుడు భూముల సమస్య తీరడంతో, ఆయా సంస్థలు తమ ప్రాజెక్టులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ నిర్ణయంతో పారిశ్రామికవేత్తలు సులభంగా బ్యాంక్ లోన్లు పొందవచ్చు, తద్వారా పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఫలితంగా రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక వాతావరణం మెరుగుపడి, స్థానిక యువతకు వేల సంఖ్యలో కొత్త ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

దేవాదాయ భూములకూ విముక్తి

ఏపీఐఐసీ భూములే కాకుండా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివాదాస్పదంగా మారిన సుమారు 1.5 లక్షల ఎకరాల దేవాదాయ భూములను కూడా నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు మొదలుపెట్టింది. 2011లో కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల సామాన్యుల భూములు కూడా దేవాదాయ జాబితాలోకి వెళ్లడంతో యాజమానులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ చిక్కుముడిని కూడా త్వరలోనే విడదీస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. మొత్తానికి భూముల విషయంలో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఏపీ సర్కార్ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతోంది.

Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, APIIC
