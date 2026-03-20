గౌరవప్రదంగా అంత్యక్రియలు శ్మశానవాటికల్లో సౌకర్యాల కల్పనకు ఆదేశం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 1,803 శ్మశానవాటికలు, సమాధులలో మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రభుత్వం మిషన్ మోడ్‌లో పనులు ప్రారంభించింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 8:15 PM IST
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంత్యక్రియల సేవలను మెరుగుపరచేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మున్సిపల్ పరిపాలన & పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో సమాధులు, శ్మశానవాటికల అభివృద్ధికి మిషన్ మోడ్‌లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ చర్యకు నేపథ్యం గా హైకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న అంత్యక్రియల స్థలాల్లో కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేవని కోర్టు గమనించి ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ పరిధిలో మొత్తం 1,803 సమాధులు, శ్మశానవాటికలు గుర్తించారు. ఇవి ప్రస్తుతం స్థానిక స్థాయిలో కమిటీల ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నాయి. అయితే చాలా చోట్ల పారిశుద్ధ్యం, నీటి సరఫరా, టాయిలెట్లు, లైటింగ్ వంటి ప్రాథమిక సదుపాయాలు లేవని గుర్తించారు. అంత్యక్రియలు కూడా గౌరవప్రదంగా జరగాలి అనే దృక్పథంతో ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంది.

ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపల్ పరిపాలన శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సురేష్ కుమార్ అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కోర్టు పర్యవేక్షణలో ఉన్న అంశమని పేర్కొంటూ ఎలాంటి నిర్లక్ష్యాన్ని సహించబోమని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని శ్మశానవాటికలు, సమాధుల్లో తక్షణం అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా 15 రోజుల లోపు ప్రతి స్థలంలో పని చేసే టాయిలెట్లు, 24 గంటల నీటి సరఫరా, సరిపడ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

ఫీల్డ్ స్థాయిలో అధికారులు స్వయంగా పర్యవేక్షణ చేయాలని, మున్సిపల్ కమిషనర్లు వ్యక్తిగతంగా పరిశీలించి నివేదికలు సమర్పించాలని ఆదేశించారు. ఉన్న లోపాలను వెంటనే సరిదిద్దాలని, ఎటువంటి ఆలస్యం చేయకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. పై అధికారుల నేరుగా పర్యవేక్షణ కూడా అవసరమని పేర్కొన్నారు.

ఇంకా ఈ సమస్యను దీర్ఘకాలికంగా పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం సమగ్ర ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రతి శ్మశానవాటికలో గోడలు, పారిశుద్ధ్య సదుపాయాలు, నీటి వసతులు వంటి మౌలిక వసతులను మెరుగుపరచడానికి ప్రతిపాదనలు తయారు చేయాలని సూచించారు. స్థానిక ప్రజల భాగస్వామ్యంతో నిర్వహణ కమిటీలను బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించారు.

అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక ప్రత్యేక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న శ్మశానవాటికల పరిస్థితిని సమీక్షించి, అవసరమైన మార్పులపై సిఫార్సులు చేస్తుంది. చీఫ్ సెక్రటరీ అధ్యక్షతన ఈ కమిటీ పని చేస్తుంది.

మొత్తం మీద ప్రభుత్వం ఈ అంశాన్ని అత్యవసరంగా తీసుకుని కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతోంది. అంత్యక్రియల సమయంలో కూడా గౌరవం, కనీస సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కోర్టు ఆదేశాలను కచ్చితంగా అమలు చేస్తూ, ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేసింది.

