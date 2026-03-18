Deepthi Srirangam: ఏపీ అమ్మాయి అద్భుతం.. 'మిస్ ఇండియా'గా దీప్తి శ్రీరంగం!
Deepthi Srirangam: ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన దీప్తి శ్రీరంగం జాతీయ స్థాయిలో మెరిసింది. 'మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా' ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన అందాల పోటీల్లో ఆమె 'మిస్ ఇండియా' టైటిల్ను గెలుచుకుంది. సుమారు 7 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ, కఠిన శ్రమ, పట్టుదల తర్వాత ఆమె ఈ అరుదైన విజయాన్ని అందుకోవడం విశేషం.
500 మంది పోటీదారులను వెనక్కి నెట్టి..:
దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి సుమారు 500 మందికి పైగా సుందరాంగులు ఈ పోటీలో పాల్గొన్నారు. ప్రతిభ, ఆత్మవిశ్వాసం, స్టేజ్ ప్రెజెన్స్ వంటి విభాగాల్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన దీప్తిని జ్యూరీ సభ్యులు విజేతగా ప్రకటించారు. ప్రముఖ హీరోయిన్లు మౌనిక కలాపాల, నక్ష శరన్, డాక్టర్ అక్షయ, ప్రణూప్ జవహర్లు జడ్జీలుగా వ్యవహరించి అభ్యర్థుల ప్రతిభను విశ్లేషించారు.
ముఖ్య అతిథిగా సంగీత దర్శకుడు కోటి:
ఈ గ్రాండ్ ఫినాలేకు ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కోటి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. "వివిధ రాష్ట్రాల సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తూ మహిళలు ఇంతటి ఆత్మవిశ్వాసంతో పాల్గొనడం గొప్ప విషయం. ఇలాంటి వేదికలు మహిళల్లోని కొత్తదనాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తాయి" అని కొనియాడారు.
మహిళా సాధికారతకు ప్రతీక:
షో నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ.. భారతదేశ ఐక్యతను, మహిళా సాధికారతను చాటి చెప్పేందుకే ఈ ఫ్యాషన్ షో నిర్వహించామని తెలిపారు. ప్రతి ఫైనలిస్ట్ తమ రాష్ట్ర సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా పోటీ పడ్డారని, త్వరలో కిడ్స్ మరియు టీనేజర్స్ విభాగాల్లో కూడా మరిన్ని షోలు నిర్వహిస్తామని ప్రకటించారు. దీప్తి విజయం తన లక్ష్యసాధనలో కృషి చేసే ఎంతోమంది యువతులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచింది.