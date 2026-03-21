Anantapur: ఈద్గాలో ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు

Anantapur: అనంతపురంలోని డ్రైవర్స్ కాలనీ, అశోక్ నగర్ ఈద్గా మైదానాల్లో రంజాన్ ప్రార్థనలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్, ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొని ముస్లింలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 2:28 PM IST
అనంతపురం: జిల్లా కేంద్రంలో రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్) పండుగ వేడుకలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, ఉత్సాహంగా జరిగాయి. నెల రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు విరమించిన ముస్లిం సోదరులు, శనివారం ఉదయం స్థానిక ఈద్గా మైదానాలకు భారీగా చేరుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు (నమాజ్) నిర్వహించారు.

ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు:

నగరంలోని డ్రైవర్స్ కాలనీ, అశోక్ నగర్ ఈద్గా మైదానాల్లో జరిగిన ప్రార్థనల్లో ముస్లింలతో కలిసి ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్, ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు ముస్లిం సోదరులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ.. కూటమి ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనార్టీల సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని, వారి కోసం ప్రత్యేక పథకాలు, కృషి కొనసాగుతుందని హామీ ఇచ్చారు.

శాంతియుతంగా వేడుకలు:

వేల సంఖ్యలో ముస్లింలు ప్రార్థనలకు తరలిరావడంతో పోలీసులు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు నిర్వహించారు. ప్రార్థనల అనంతరం ముస్లిం సోదరులు ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని 'ఈద్ ముబారక్' అంటూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. నగరమంతా పండుగ వాతావరణం సంతరించుకుంది.

Anantapur NewsRamadan 2026TDP MLA Daggupati Prasad newsMP Ambica Lakshminarayana
