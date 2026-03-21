Anantapur: ఈద్గాలో ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు
Anantapur: అనంతపురంలోని డ్రైవర్స్ కాలనీ, అశోక్ నగర్ ఈద్గా మైదానాల్లో రంజాన్ ప్రార్థనలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్, ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొని ముస్లింలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
అనంతపురం: జిల్లా కేంద్రంలో రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్) పండుగ వేడుకలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, ఉత్సాహంగా జరిగాయి. నెల రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు విరమించిన ముస్లిం సోదరులు, శనివారం ఉదయం స్థానిక ఈద్గా మైదానాలకు భారీగా చేరుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు (నమాజ్) నిర్వహించారు.
ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు:
నగరంలోని డ్రైవర్స్ కాలనీ, అశోక్ నగర్ ఈద్గా మైదానాల్లో జరిగిన ప్రార్థనల్లో ముస్లింలతో కలిసి ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్, ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు ముస్లిం సోదరులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ.. కూటమి ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనార్టీల సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని, వారి కోసం ప్రత్యేక పథకాలు, కృషి కొనసాగుతుందని హామీ ఇచ్చారు.
శాంతియుతంగా వేడుకలు:
వేల సంఖ్యలో ముస్లింలు ప్రార్థనలకు తరలిరావడంతో పోలీసులు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు నిర్వహించారు. ప్రార్థనల అనంతరం ముస్లిం సోదరులు ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని 'ఈద్ ముబారక్' అంటూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. నగరమంతా పండుగ వాతావరణం సంతరించుకుంది.