హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 12:41 PM IST
Srikakulam: ఆనందపురంలో స్థలం చిచ్చు: రణరంగంగా మారిన పంచాయితీ!

జి.సిగడాం (శ్రీకాకుళం జిల్లా): ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిల్లా జి.సిగడాం మండలం ఆనందపురం గ్రామంలో పాత కక్షలు భగ్గుమన్నాయి. ఒక చిన్న స్థలం వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానలా మారి ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణకు దారి తీసింది. ఈ దాడిలో మొత్తం తొమ్మిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

గ్రామంలోని ఒక స్థలం విషయంలో చిత్తిరి అప్పలనాయుడు, కోరాడ లక్ష్మి వర్గాల మధ్య గత కొంతకాలంగా వివాదం నడుస్తోంది. దారి కోసం కొంత స్థలం విడిచిపెట్టిన నేపథ్యంలో, ప్రస్తుతం అక్కడ గోడ నిర్మించేందుకు ఒక వర్గం ప్రయత్నించడం వివాదానికి కేంద్ర బిందువైంది. ఈ విషయంపై గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో చర్చలు జరుగుతుండగానే, ఇరువర్గాల మధ్య మాటామాటా పెరిగి ఘర్షణకు దారితీసింది. పరస్పరం దాడులు చేసుకోవడంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

క్షతగాత్రుల వివరాలు:

ఈ ఘర్షణలో అప్పలనాయుడు వర్గానికి చెందిన ఐదుగురు, కోరాడ లక్ష్మి వర్గానికి చెందిన నలుగురు గాయపడ్డారు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం రాజాం మరియు పొందూరు సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు తరలించారు.

పోలీసుల చర్యలు:

ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు గ్రామానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఇరువర్గాల నుంచి అందిన ఫిర్యాదుల మేరకు మొత్తం 15 మందిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై వెల్లడించారు. గ్రామంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా నిఘా ఉంచారు.

Srikakulam NewsAnandapuram VillageLand Dispute ClashGroup Attack Srikakulam
Related Stories
