Statue of Sacrifice: అమరావతిలో ఆత్మగౌరవ ప్రతీక.. 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు ‘స్టాచ్యూ ఆఫ్ శాక్రిఫైస్’ విగ్రహావిష్కరణ
Statue of Sacrifice: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి వేదికగా తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవ ప్రతీకగా నిలిచే ఒక అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి 125వ జయంతిని పురస్కరించుకొని, అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహాన్ని సోమవారం, మార్చి 16వ తేదీన ప్రారంభించనున్నారు. అమరావతిలోని శాఖమూరులో ఏర్పాటు చేసిన ఈ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్, బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పి.వి.ఎన్. మాధవ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరుకానున్నారు.
తెలుగు ప్రజల కోసం ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని కాంక్షిస్తూ పొట్టి శ్రీరాములు చేసిన 58 రోజుల ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు నివాళిగా, ఈ విగ్రహాన్ని సరిగ్గా 58 అడుగుల ఎత్తుతో రూపొందించారు. దీనికి 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ శాక్రిఫైస్' (త్యాగమూర్తి విగ్రహం) అని నామకరణం చేశారు. తెలుగు వారి ఉనికి కోసం ప్రాణాలర్పించిన మహనీయుడి చరిత్రను భావి తరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ భారీ ప్రాజెక్టును తలపెట్టారు.
ఈ విగ్రహ ఏర్పాటు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాఖమూరులో సుమారు 6.8 ఎకరాల సువిశాల స్థలాన్ని కేటాయించింది. ఈ ప్రాంగణాన్ని ఒక అందమైన స్మృతి వనంగా తీర్చిదిద్దారు. శంకుస్థాపన జరిగిన కేవలం ఆరు నెలల కాలంలోనే ఈ విగ్రహ నిర్మాణ పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయడం గమనార్హం. ఒక మహత్కార్యం కోసం ప్రభుత్వం, ట్రస్ట్ సభ్యులు ఎంత చిత్తశుద్ధితో పనిచేశారో చెప్పడానికి ఇది నిదర్శనం.
రాష్ట్ర మంత్రులు, రాజకీయ నాయకులతో పాటు అనేకమంది సామాజికవేత్తలు, ఆర్యవైశ్య సంఘాల నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కానున్నారు. తెలుగు జాతి ఐక్యతను చాటిచెప్పే విధంగా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నారు.
Statue of Sacrifice: ఈ కార్యక్రమం మార్చి 16వ తేదీ సోమవారం ఉదయం 10:00 గంటలకు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ పార్క్ వద్ద ప్రారంభమవుతుందని అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ చైర్మన్ డూండి రాకేశ్ తెలిపారు. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావలసిందిగా ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యాటక పరంగా కూడా ఈ స్మృతి వనం ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. తెలుగు భాష, సంస్కృతి, త్యాగాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. తెలుగు వారందరికీ ఇది గర్వకారణమైన సమయమని, ఈ మహోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు.