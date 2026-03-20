ప్రజా సమస్యలు ఆలకిస్తూ.. ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ.. ప్రజలలో విలీనమైన మంత్రి
రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు నిమ్మాడలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు.
నిమ్మాడ (శ్రీకాకుళం జిల్లా): ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని, వాటిని సత్వరమే పరిష్కరించడమే ధ్యేయంగా రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు ముందడుగు వేస్తున్నారు. నిమ్మాడలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో నందిగాం, టెక్కలి మండలాల నుంచి వచ్చిన వందలాది మంది ప్రజల నుంచి ఆయన స్వయంగా వినతులు స్వీకరించారు.
ఆప్యాయ పలకరింపు - భరోసా:
వినతులు సమర్పించేందుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మంత్రి ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ, వారి సమస్యలను శ్రద్ధగా ఆలకించారు. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా నియోజకవర్గంలోని కార్యకర్తలు, సామాన్య ప్రజలు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను ఆయన వివరంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రతి సమస్యను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తానని, ఎవరూ అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.
అధికారులకు తక్షణ ఆదేశాలు:
సమస్యల తీవ్రతను బట్టి మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అక్కడికక్కడే అధికారులకు ఫోన్ ద్వారా ఆదేశాలు జారీ చేశారు: ఇళ్ల స్థలాలు: సొంత ఇల్లు లేని పేద వృద్ధుల విన్నపంపై స్పందిస్తూ, వెంటనే వారి అర్హతలను పరిశీలించి ఇళ్ల స్థలాలు మంజూరు చేయాలని రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశించారు.
పింఛన్లు: కొత్త పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి, ప్రభుత్వం త్వరలోనే ఆ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందజేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. కార్యకర్తల సమస్యలు: పార్టీ శ్రేణులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మరియు కూటమి నాయకులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు మరియు అధికారులు పాల్గొన్నారు. మంత్రి నేరుగా తమ సమస్యలు వినడం పట్ల నియోజకవర్గ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.