Erragudem: ఎర్నగూడెం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఎర్టిగా కారు డివైడర్‌ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న రిడ్జ్ కారును ఢీకొన్న ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందగా, నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 11:14 AM IST
ఎర్నగూడెం (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా): తెల్లవారుజామున జరిగిన ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కాకినాడ నుండి కనిగిరికి ఎర్రచందనం మొక్కలను చూసేందుకు వెళ్తున్న క్రమంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.

ప్రమాదం జరిగిన తీరు:

కాకినాడకు చెందిన ఆరుగురు వ్యక్తులు ఆదివారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఎర్టిగా కారులో కనిగిరి పయనమయ్యారు. కారు ఎర్నగూడెం సమీపానికి చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పింది. వేగంగా ఉన్న కారు డివైడర్‌ను దాటి అవతలి వైపు రోడ్డుపైకి దూసుకెళ్లింది. అదే సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న రిడ్జ్ కారును బలంగా ఢీకొట్టింది.

మృతుల వివరాలు:

ఈ భీకరమైన ప్రమాదంలో రిడ్జ్ కారులో ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తితో పాటు, ఎర్టిగా కారులో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఎర్టిగా కారులో ఉన్న మిగిలిన నలుగురు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాద ధాటికి రెండు కార్లు నుజ్జునుజ్జయ్యాయి.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

