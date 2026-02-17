Yellandu Municipal Elections: ఇల్లందు మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ విజయం.. చైర్మన్గా దొడ్డ కిరణ్ మిత్ర ఎన్నిక!
Yellandu Municipal Elections: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు మున్సిపాలిటీలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ పీఠాన్ని దక్కించుకుంది. నేడు జరిగిన మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ల ఎన్నిక ప్రక్రియలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించారు. రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేకెత్తించిన ఈ ఎన్నిక చివరకు శాంతియుతంగా ముగిసింది.
ఇల్లందు మున్సిపాలిటీపై పట్టు సాధించడంతో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సంబరాల్లో మునిగిపోయాయి. చైర్మన్గా ఎన్నికైన దొడ్డ కిరణ్ మిత్ర, వైస్ చైర్మన్ పెండేల రాజుకు కార్యకర్తలు ఘనస్వాగతం పలికారు. పట్టణ అభివృద్ధికి అంకితభావంతో పనిచేస్తామని, ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటామని ఈ సందర్భంగా నూతన పాలకవర్గం వెల్లడించింది.
అంతకుముందు, ఉదయం నుంచి జరిగిన రాజకీయ సమీకరణాలు, అధికారుల పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఓటింగ్ ప్రక్రియ అనంతరం ఫలితాలను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ విజయంతో ఇల్లందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టు మరింత బలపడిందని స్థానిక విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.