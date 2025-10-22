  • Menu
Khammam: కోరిక తీర్చాలని రౌడీ షీటర్‌ వేధింపులు.. టార్చర్‌ భరించలేక వివాహిత ఆత్మహత్య

Khammam: ఖమ్మం జిల్లాలో ఘోర ఘటన జరిగింది. వి. వెంకటాయపాలెం పంచాయతీకి చెందిన బోడ సుశీల తనపై రెచ్చిపోయి వేధింపులు చేయడంపై తీవ్ర మనస్తాపం చెంది ఆత్మహత్య చేసుకుంది.

Khammam: ఖమ్మం జిల్లాలో ఘోర ఘటన జరిగింది. వి. వెంకటాయపాలెం పంచాయతీకి చెందిన బోడ సుశీల తనపై రెచ్చిపోయి వేధింపులు చేయడంపై తీవ్ర మనస్తాపం చెంది ఆత్మహత్య చేసుకుంది. స్థానిక రౌడీషీటర్‌ ధరావత్‌ వినయ్ కొంతకాలంగా సుశీలను వెంటాడుతూ తన కోరిక తీర్చాలని ప్రయత్నించడమే ఈ విషాదానికి కారణమని సుశీల భర్త శివకుమార్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

వీటితో పాటు, సుశీల బంధువులు కూడా సంతృప్తి చెందలేదు. ఆమె శవపరీక్షలో ఒంటిపై గాయాలు ఉన్నా వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని, కేసు సరైన దిశలో వేగవంతంగా తీసుకెళ్ళలేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజల్లో ఈ ఘటనపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతూ, పోలీస్‌ దర్యాప్తులో న్యాయం సాధించాలని కోరుతున్నారు.

