Gadwal: భర్తపై వేడి నూనె పోసిన భార్య .. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే..?

Highlights

Gadwal: కుటుంబ కలహాలతో భర్తపై వేడి నూనె పోసిందో భార్య.. ఐదు రోజులుగా హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందిన భర్త నేడు మృతి చెందాడు.

ఈ క్రమంలోనే ఉదయం 5 గంటల సమయంలో నిద్రిస్తున్న భర్తపై వేడినూనె పోసింది భార్య. తీవ్ర గాయాలు కావడంతో.. కర్నూల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఐదు రోజులుగా చికిత్సపొందుతున్న వెంకటేష్.. మృతి చెందాడు. భార్య పద్మను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ అనంతరం పద్మను రిమాండ్‌కు తరలించారు.


