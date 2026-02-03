Vasundhara Yadav IPS : మేడారం జాతరలో 'లేడీ సింగం' హల్చల్.. ఎవరీ వసుంధర యాదవ్? నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న ఐపీఎస్ స్టోరీ!
IPS Vasundhara Yadav: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతర 'మేడారం' కొత్త ఐపీఎస్ అధికారులకు ఒక శిక్షణ పాఠశాల వంటిది.
IPS Vasundhara Yadav: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతర 'మేడారం' కొత్త ఐపీఎస్ అధికారులకు ఒక శిక్షణ పాఠశాల వంటిది. కోట్లాది మంది భక్తులు వచ్చే ఈ మాస్ గ్యాదరింగ్ను నియంత్రించడం ఒక సవాలు. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది జాతరలో విధుల్లో ఉన్న ఒక మహిళా అధికారిణి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారారు. ఆమె పేరే వసుంధర యాదవ్ (IPS).
కర్తవ్యం సినిమాను తలపించేలా..
జాతరలో గద్దెల ప్రాంగణం, జంపన్నవాగు, క్యూలైన్ల వద్ద భక్తుల రద్దీని కంట్రోల్ చేయడంలో వసుంధర యాదవ్ చూపిన చొరవ ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంది.
క్రౌడ్ కంట్రోల్: తోపులాట జరిగిన సమయంలో ప్రాణనష్టం జరగకుండా ఆమె భక్తులను నియంత్రించిన తీరు 'కర్తవ్యం' సినిమాలో విజయశాంతిని గుర్తు చేసిందని భక్తులు కొనియాడుతున్నారు.
నేటి 'లేడీ సింగం': ఖాకీ డ్రస్సులో గంభీరంగా ఉంటూనే, మరోవైపు ఆదివాసీలు మరియు మంత్రి సీతక్కతో కలిసి చిందులు వేస్తూ జాతరలో సందడి చేశారు. ఈ వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఎవరీ వసుంధర యాదవ్? ఆమె బ్యాగ్రౌండ్ ఇదే!
సోషల్ మీడియాలో ఈమె గురించి సెర్చ్ చేస్తున్న వారి కోసం ఆసక్తికరమైన విషయాలు:
నేటివ్: ఈమె ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆజంఘడ్ జిల్లాకు చెందిన వారు.
కెరీర్: 2023 బ్యాచ్కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారిణి. తన తండ్రి ఆశయాన్ని నెరవేర్చేందుకు పట్టుదలతో చదివి ఐపీఎస్ సాధించారు.
వ్యక్తిగత జీవితం: 2024లో తన బ్యాచ్కే చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి అజయ్ కుమార్ యాదవ్ను వివాహం చేసుకున్నారు. భర్తకు తెలంగాణ క్యాడర్ కేటాయించడంతో, వసుంధర యాదవ్ కూడా తెలంగాణ క్యాడర్కు బదిలీ అయ్యారు.
ప్రస్తుత హోదా: ప్రస్తుతం ఖమ్మం జిల్లా **కల్లూరు సబ్ డివిజన్ ఏసీపీ (ACP)**గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
మేడారం జాతరలో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆమె చూపిన ధైర్యం, సమయస్ఫూర్తికి నెటిజన్లు సెల్యూట్ చేస్తున్నారు.