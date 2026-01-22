Warangal Mamnoor Airport: మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్కు లైన్ క్లియర్!
వరంగల్ మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్కు లైన్ క్లియర్! 950 ఎకరాల భూసేకరణ పూర్తి. 2027లో విమాన సర్వీసులు ప్రారంభం. ప్రధాని మోడీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా భూమి పూజ.
దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ మామునూరు విమానాశ్రయ పనులు పరుగులు పెడుతున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం భూసేకరణ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి, మొత్తం భూమిని ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI) కు అప్పగించింది.
ముఖ్య విశేషాలు:
భూసేకరణ పూర్తి: గతంలో ఉన్న 696.14 ఎకరాలకు అదనంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో 253 ఎకరాలను సేకరించింది. దీనితో మొత్తం 950 ఎకరాలు విమానాశ్రయానికి అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
రైతులకు పరిహారం: సేకరించిన భూమికి సంబంధించి రైతులకు ఎకరానికి రూ. 1.20 కోట్ల చొప్పున, మొత్తం రూ. 295 కోట్లను ప్రభుత్వం పరిహారంగా చెల్లించింది.
శంకుస్థాపన: జనవరి చివరి వారంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంయుక్తంగా భూమి పూజ చేసే అవకాశం ఉంది.
డెడ్ లైన్: 2027 చివరి నాటికి ఇక్కడి నుంచి విమాన రాకపోకలు ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అభివృద్ధికి ఊతం: ఉత్తర తెలంగాణ దశ మారనుంది!
మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి వస్తే వరంగల్ రూపురేఖలే మారిపోనున్నాయి:
- ఐటీ & టెక్స్టైల్ హబ్: వరంగల్ ఐటీ హబ్ మరియు కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కుకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. విదేశీ పెట్టుబడిదారులు నేరుగా వరంగల్ వచ్చే వీలుంటుంది.
- ఆర్థికాభివృద్ధి: విమానాశ్రయ ఏర్పాటుతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేలమంది స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
- రన్ వే విస్తరణ: మొదట 72 సీట్ల సామర్థ్యం గల చిన్న విమానాల కోసం రన్ వే నిర్మిస్తారు. ప్రయాణికుల రద్దీని బట్టి భవిష్యత్తులో పెద్ద విమానాలు దిగేలా విస్తరిస్తారు.
నోట్: ఉత్తరప్రదేశ్ లోని అయోధ్య ఎయిర్పోర్ట్ను ఎంత వేగంగా పూర్తి చేశారో, అదే వేగంతో మామునూరు పనులను పూర్తి చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కృతనిశ్చయంతో ఉన్నాయి.