Home  > తెలంగాణ

Warangal: 'విమాన' యోగం.. త్వరలో ఎయిర్‌పోర్ట్ పనులు షురూ: కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు

Warangal: విమాన యోగం.. త్వరలో ఎయిర్‌పోర్ట్ పనులు షురూ: కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు
Highlights

వరంగల్ విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడించారు. భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ఫ్లైట్ టెస్ట్ సక్సెస్ అయినట్లు ఆయన ప్రకటించారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ

తెలంగాణలో హైదరాబాద్ తర్వాత మరో కీలక నగరమైన వరంగల్‌కు విమాన సర్వీసులు అందుబాటులోకి వచ్చే రోజు దగ్గరపడింది. వరంగల్ విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతున్నాయని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రకటించారు. ఆదివారం ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు విద్యార్థి సంఘం నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాల్లో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

భోగాపురంలో విమాన పరీక్ష సక్సెస్

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో తొలి విమాన పరీక్ష (Flight Test) విజయవంతమైందని మంత్రి వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తయితే తెలుగు రాష్ట్రాల యువతకు మెరుగైన కనెక్టివిటీతో పాటు భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఢిల్లీలో తెలుగు వెలుగులు

ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్‌తో కలిసి మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు సంప్రదాయబద్ధంగా భోగి మంటలు వెలిగించి వేడుకలను ప్రారంభించారు.

  • మంత్రి ప్రసంగం: "ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో చదువుకుంటున్నప్పటికీ మన భాష, సంస్కృతిని మర్చిపోకుండా బతుకమ్మ, సంక్రాంతి వంటి పండుగలను జరుపుకోవడం అభినందనీయం. దేశాన్ని బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత యువతపైనే ఉంది" అని రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.
  • ఈటల రాజేందర్ వ్యాఖ్యలు: "తెలుగువారు ఢిల్లీలో ఉన్నా, అమెరికాలో ఉన్నా తమ సంస్కృతిని చాటుకుంటున్నారు. పండుగల సమయంలో పట్టణాలు ఖాళీ అవడాన్ని బట్టి చూస్తే మన సంప్రదాయాలు ఎంత సజీవంగా ఉన్నాయో అర్థమవుతోంది" అని ఎంపీ ఈటల అన్నారు.

ముఖ్యాంశాలు:

  • వరంగల్ ఎయిర్‌పోర్ట్: నిర్మాణ పనులు ప్రారంభానికి ముహూర్తం ఖరారు కాబోతోంది.
  • కనెక్టివిటీ: టైర్-2 నగరాల అభివృద్ధిలో భాగంగా వరంగల్ విమానాశ్రయం కీలకం కానుంది.
  • భోగాపురం అప్‌డేట్: ఏపీలో భోగాపురం పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి, టెస్ట్ ఫ్లైట్ విజయవంతమైంది.
