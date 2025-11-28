Karimnagar: సర్పంచ్ రిజర్వేషన్ కోసం పెళ్లి.. ఓటరు లిస్టులోనే పేరు గల్లంతు

  • Menu
Highlights

Karimnagar: కరీంనగర్‌ జిల్లా గంగాధర మండలం నాగిరెడ్డిపూర్‌ గ్రామ సర్పంచి స్థానం ఎస్సీ మహిళలకు రిజర్వు అయింది.

Karimnagar: కరీంనగర్‌ జిల్లా గంగాధర మండలం నాగిరెడ్డిపూర్‌ గ్రామ సర్పంచి స్థానం ఎస్సీ మహిళలకు రిజర్వు అయింది. గ్రామంలో రాజకీయాలపై ఆసక్తి ఉండి.. అవివాహితుడైన ముచ్చే శంకర్‌ అనే వ్యక్తి ఈ రిజర్వేషన్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకున్నాడు. నల్లగొండ జిల్లాకు చెందిన మహిళను పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుని.. ఆమె పేరు ఓటరు జాబితాలో చేర్చాలని భావించాడు. ఇంతలోనే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మంగళవారం ఎలక్షన్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేయడంతో.. బుధవారం హడావుడిగా ఓ ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ దరఖాస్తు పెట్టడంలో ఆలస్యం కావడంతో ఆమె పేరు ఓటరు జాబితాలో నమోదు కాలేదు. దీంతో వారు అనుకున్నదొక్కటి... జరిగింది ఇంకోటీ.

