Kishan Reddy: సీఎం రేవంత్‌కు కిషన్ రెడ్డి బహిరంగ లేఖ.. తక్షణమే స్పందించాలని..

Highlights

Kishan Reddy: అంబర్‌పేట ఫ్లైఓవర్ కింద నిలిచిపోయిన సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మాణ పనులపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి స్పందించారు.

Kishan Reddy: అంబర్‌పేట ఫ్లైఓవర్ కింద నిలిచిపోయిన సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మాణ పనులపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి స్పందించారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఆయన శుక్రవారం ఒక బహిరంగ లేఖ రాశారు. భూసేకరణలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులను తొలగించి, ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

మధ్యవర్తుల వల్లే పనులు జాప్యం?

అంబర్‌పేట వద్ద NH-163పై రూ.265 కోట్లతో 1.5 కిలోమీటర్ల మేర నాలుగు లేన్ల ఫ్లైఓవర్‌ను నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. గతేడాది మే 5న కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఈ ఫ్లైఓవర్‌ను ప్రారంభించారు. అయితే, ఫ్లైఓవర్ కింద సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మాణం మాత్రం ఇంకా అసంపూర్తిగానే ఉంది. భూమికి సంబంధించి రూ.2.54 కోట్ల పరిహారం చెల్లించినప్పటికీ, కొన్ని శక్తులు మరియు మధ్య దళారులు అడ్డుతగులుతున్నారని కిషన్ రెడ్డి తన లేఖలో ఆరోపించారు.

నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రహదారుల విషయంలో పెద్దపీట వేస్తున్నామని కిషన్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. లేఖలోని ముఖ్యాంశాలు:

భారీ పెట్టుబడి: తెలంగాణలో రూ.1.85 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం జరిగింది.

నిర్మాణ మైలురాళ్లు: 2014 నుంచి ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 2,800 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారులు పూర్తయ్యాయి.

భవిష్యత్తు లక్ష్యం: మరో 2,500 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు ప్రస్తుతం నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి.

సీఎం చొరవ చూపాలి

అంబర్‌పేట సర్వీస్ రోడ్డు పనులు నిలిచిపోవడంతో స్థానిక ప్రజలు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని కిషన్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి భూసేకరణ సమస్యను పరిష్కరిస్తే, కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరితగతిన పనులను పూర్తి చేస్తుందని ఆయన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

