దసరాకి టీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు: 8 వేల బస్సులతో ప్రయాణికులకు వెసులుబాటు
హైదరాబాద్: దసరా పండుగ సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్ఆర్టీసీ) ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ దసరా పండుగకు మొత్తం 7,754 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది.
ప్రధాన అంశాలు:
తాత్కాలిక బస్ స్టాండ్స్: ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం జేబీఎస్, ఎంజీబీఎస్తో పాటు ఆరాంఘర్, ఎల్బీ నగర్, ఉప్పల్ వంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక బస్ స్టాండ్స్ ఏర్పాటు చేశారు.
పండగ చార్జీలు: పండగలకు అదనపు చార్జీలు వసూలు చేస్తున్నప్పటికీ, అది 2013 నాటి జీవో ప్రకారం మాత్రమే అని టీఎస్ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. తిరుగు ప్రయాణంలో బస్సులు ఖాళీగా వస్తుండటం వల్ల చాలా తక్కువ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నామని వారు వివరించారు.
ప్రయాణికుల ఆనందం: గతంలో పండుగలకు రద్దీగా ఉండే బస్సుల్లో ప్రయాణించాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇప్పుడు అధిక సంఖ్యలో బస్సులు అందుబాటులో ఉండడంతో ప్రయాణికులు సుఖంగా తమ ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నారు.
దసరా పండుగ రేపు కావడంతో ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నగరం సగానికి పైగా ఖాళీ అయిందని, రాత్రికి మొత్తం ఖాళీ అయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.