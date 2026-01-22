Telangana High Court: గ్రూప్-1పై హైకోర్టు తీర్పు వాయిదా
Telangana High Court: తెలంగాణలో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన గ్రూప్-1 నియామకాల ప్రక్రియపై హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రూప్-1 కేసుపై గురువారం వెలువడాల్సిన తుది తీర్పును ఉన్నత న్యాయస్థానం ఫిబ్రవరి 5వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
అసలేం జరిగింది? గతంలో గ్రూప్-1 నియామక ప్రక్రియపై సింగిల్ బెంచ్ స్టే విధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ స్టే వల్ల రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ నిలిచిపోవడంతో, ఎంపికైన అభ్యర్థులు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJ) ధర్మాసనం గతంలోనే స్టేను ఎత్తివేసింది.
వాయిదాకు కారణం: నేడు ఈ కేసుపై తుది తీర్పు వెలువడుతుందని అందరూ భావించినప్పటికీ, తీర్పు కాపీ ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధం కాలేదని డివిజన్ బెంచ్ న్యాయవాదులకు స్పష్టం చేసింది. దీంతో తీర్పు వెల్లడిని ఫిబ్రవరి 5కు మారుస్తూ ధర్మాసనం నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ నిర్ణయంతో అటు నిరుద్యోగులు, ఇటు ఎంపికైన అభ్యర్థుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఫిబ్రవరి 5న వచ్చే తీర్పు గ్రూప్-1 నియామకాల భవితవ్యాన్ని తేల్చనుంది.