ఇంటర్‌ బోర్డు కీలక నిర్ణయం.. తల్లిదండ్రుల వాట్సప్‌నకు హాల్‌టికెట్లు

Highlights

తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు విద్యార్థులు మరియు తల్లిదండ్రుల సౌకర్యార్థం ఒక వినూత్న నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఇకపై ఇంటర్ హాల్‌టికెట్లను నేరుగా...

తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు విద్యార్థులు మరియు తల్లిదండ్రుల సౌకర్యార్థం ఒక వినూత్న నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఇకపై ఇంటర్ హాల్‌టికెట్లను నేరుగా తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్ (WhatsApp) నంబర్లకే పంపాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

ఫిబ్రవరి 25 నుంచి వార్షిక పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీనికి సుమారు 45 రోజుల ముందే హాల్‌టికెట్లను వాట్సాప్‌ ద్వారా పంపిస్తారు. హాల్‌టికెట్లలో పేరు, ఫోటో, సంతకం లేదా ఇతర వివరాల్లో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వాటిని ముందే గుర్తించి సవరించుకోవడానికి ఈ నిర్ణయం ఎంతో దోహదపడుతుంది.

తల్లిదండ్రుల బాధ్యత

బోర్డు పంపిన హాల్‌టికెట్లను తల్లిదండ్రులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని అధికారులు సూచించారు. ఒకవేళ ఏవైనా పొరపాట్లు గమనిస్తే, వెంటనే సంబంధిత కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌ను సంప్రదించి సరిచేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఈ నిర్ణయం వెనుక ముఖ్య ఉద్దేశాలు:

హాల్‌టికెట్ నంబర్ మరియు పరీక్షా కేంద్రం వివరాలు తల్లిదండ్రులకు స్పష్టంగా తెలియడం. ఏ రోజు ఏ పరీక్ష జరుగుతుందో తల్లిదండ్రులు తెలుసుకుని, పిల్లలను సిద్ధం చేయడం. మెజారిటీ తల్లిదండ్రుల వద్ద స్మార్ట్‌ఫోన్లు అందుబాటులో ఉన్నందున, సమాచారాన్ని వేగంగా చేరవేయడం.

