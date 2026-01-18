Tragedy in Kamareddy: డ్రైవర్ లేకుండానే పొలం దున్నుతున్న ట్రాక్టర్.. అసలు నిజం తెలిసి గ్రామస్తులు విలవిల!
కామారెడ్డి జిల్లా మిషన్పల్లిలో విషాదం. డ్రైవర్ లేకుండానే పొలంలో తిరుగుతున్న ట్రాక్టర్. గుండెపోటుతో కిందపడి రైతు శ్రీను మృతి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
దూరం నుంచి చూస్తే ఆ ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ లేకుండానే పొలంలో తిరుగుతోంది. "అదేంటి.. డ్రైవర్ లేకపోయినా ట్రాక్టర్ ఎలా నడుస్తోంది?" అని ఆశ్చర్యపోయిన గ్రామస్తులు ఆ వింతను చూసేందుకు పరుగు పరుగున వెళ్లారు. కానీ, అక్కడికి వెళ్లాక కనిపించిన దృశ్యం వారి గుండెలను పిండేసింది. ఆ ట్రాక్టర్ వెనుక ఒక రైతు ప్రాణం మట్టిలో కలిసిపోయి ఉంది.
ఏం జరిగింది?
కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలం మిషన్పల్లి గ్రామంలో ఈ హృదయవిదారక ఘటన జరిగింది. ప్రస్తుతం యాసంగి సాగు పనులు ఊపందుకోవడంతో, గ్రామానికి చెందిన రైతు బోండ్ల శ్రీను తన పొలాన్ని దున్నేందుకు ట్రాక్టర్తో వెళ్లారు.
వింత దృశ్యం: పొలంలో ట్రాక్టర్ ఆగకుండా తిరుగుతూనే ఉంది. అయితే డ్రైవర్ సీటులో శ్రీను కనిపించకపోవడంతో చుట్టుపక్కల రైతులు కంగారు పడ్డారు.
ఫోన్ చేసినా స్పందన లేదు: రైతులు శ్రీనుకు ఫోన్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయకపోవడంతో వెంటనే పొలం దగ్గరకు పరుగులు తీశారు.
కనిపించిన విషాదం: పొలం మడిలో వెతకగా, శ్రీను మట్టిలో కూరుకుపోయి నిర్జీవంగా పడి ఉన్నాడు.
మరణానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది?
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, శ్రీను ట్రాక్టర్ నడుపుతుండగా ఒక్కసారిగా గుండెపోటు వచ్చి కింద పడిపోయి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
- శ్రీను కింద పడిపోయినా, గేర్లో ఉన్న ట్రాక్టర్ అలాగే ముందుకు సాగింది.
- అదే క్రమంలో ట్రాక్టర్ టైర్లు శ్రీను మీద నుంచి వెళ్లినట్లు ఆనవాళ్లు కనిపిస్తున్నాయి.
- కింద పడటం వల్ల గాయాలయ్యాయా లేక ట్రాక్టర్ కింద పడి ఊపిరాడక చనిపోయారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
కుటుంబంలో తీరని శోకం
మృతుడు శ్రీనుకు భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కష్టపడి పొలం పనులు చేసుకునే యజమాని ఇలా విగతజీవిగా మారడంతో ఆ కుటుంబం కన్నీరుమున్నీరవుతోంది. గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.