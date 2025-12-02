  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Students Suicide at Bachupalli: బాచుపల్లి పీఎస్ పరిధిలో ఇద్దరు ఇంటర్ విద్యార్ధుల ఆత్మహత్య

Students Suicide at Bachupalli: బాచుపల్లి పీఎస్ పరిధిలో ఇద్దరు ఇంటర్ విద్యార్ధుల ఆత్మహత్య
x

Students Suicide at Bachupalli: బాచుపల్లి పీఎస్ పరిధిలో ఇద్దరు ఇంటర్ విద్యార్ధుల ఆత్మహత్య

Highlights

Students Suicide at Bachupalli: హైదరాబాద్ సిటీ పరిధిలోని బాచుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇద్దరు ఇంటర్ విద్యార్ధులు వేర్వేరుగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.

Students Suicide at Bachupalli: హైదరాబాద్ సిటీ పరిధిలోని బాచుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇద్దరు ఇంటర్ విద్యార్ధులు వేర్వేరుగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. మృతులు మంజునాథ్, వర్షితగా గుర్తింపు. మంజునాథ్ ఇంట్లో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకోగా.. వర్షిత హాస్టల్ గదిలో ఆత్మహత్య చేసుకుంది.

మంజునాథ్ ప్రగతి జూనియర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ సెకండీయర్ చదువుతున్నాడు. వర్షిత శ్రీచైతన్య జూనియర్ కాలేజీలో ఇంటర్ పస్టీయర్ చదువుతుంది. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మక్తల్ కు చెందిన వర్షిత హస్టల్ లో ఉంటుంది. విద్యార్ధులు ఇద్దరి ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick