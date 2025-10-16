School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
School Holiday 2025: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ సెలవులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
దీపావళి సెలవులు: ఈ దీపావళి పండుగకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఏపీ)లలో అధికారికంగా ఒకే రోజు సెలవు ఉంది. అయితే, ఈ సెలవు ఆదివారంతో కలిసి రావడంతో రెండు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి.
తెలంగాణలో మరో అదనపు సెలవు అవకాశం: తెలంగాణ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు మరో సెలవు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపును అడ్డుకోవడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బీసీ సంఘాలు అక్టోబర్ 18 (శనివారం) రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి.
ఈ బంద్కు బీఆర్ఎస్, బీజేపీ వంటి ప్రధాన పార్టీలు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించాయి. దీంతో బంద్ నేపథ్యంలో కొన్ని విద్యాసంస్థలు అక్టోబర్ 18న ముందుగానే సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. కొన్ని విద్యాసంస్థలు తెరిచినా, బీసీ విద్యార్థి సంఘాలు, బంద్కు మద్దతిచ్చే రాజకీయ పక్షాలు వాటిని మూసివేయించే అవకాశం ఉంది.
వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు: ఒకవేళ ఈ బంద్ విజయవంతంగా కొనసాగితే, తెలంగాణలోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు శనివారం (బంద్), ఆదివారం (దీపావళి), సోమవారం (దీపావళి కారణంగా) కలిపి వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
(గమనిక: ఇది బీసీ బంద్ కారణంగా ఏర్పడనున్న అవకాశం మాత్రమే. దీనిపై అధికారిక ప్రకటనా, లేదా ఆయా విద్యాసంస్థల నిర్ణయం ఆధారపడి ఉంటుంది.)