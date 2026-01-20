TGSRTC Update: ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ దోపిడీకి చెక్! టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్యాకేజీలు లాభమా? అసలు నిజమేంటి?
TGSRTC హైదరాబాద్ నుండి కొల్హాపూర్, గోవా, మేడారం వంటి ప్రాంతాలకు తక్కువ ధరలో టూర్ ప్యాకేజీలు తెచ్చింది. వివరాలు, బుకింగ్ కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ చూడండి.
పర్యాటకులు మరియు భక్తుల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) ప్రత్యేక పర్యాటక ప్యాకేజీలను ప్రకటించింది. వీటి వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
TGSRTC ప్రత్యేక పర్యాటక ప్యాకేజీలు: తక్కువ ధరలో ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు
ప్రయాణీకులకు సౌకర్యవంతంగా మరియు సరసమైన ధరల్లో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించేలా TGSRTC వివిధ ప్యాకేజీలను రూపొందించింది. కొల్హాపూర్, పండరీపూర్, గంగాపూర్, తులజాపూర్, గోవా, మేడారం, శ్రీశైలం, అరుణాచలం, కంచి మరియు కాలేశ్వరం వంటి ప్రదేశాలకు ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది.
జనవరి 23 నుండి కొల్హాపూర్-పండరీపూర్-తులజాపూర్ యాత్ర
కొల్హాపూర్, పండరీపూర్, గంగాపూర్ మరియు తులజాపూర్ క్షేత్రాలను కవర్ చేసే ఈ 3 రోజుల ప్రత్యేక యాత్ర 2026, జనవరి 23న ప్రారంభమవుతుంది. ఈ బస్సు హైదరాబాద్లోని BHEL నుండి బయలుదేరుతుంది. దీని ధర కేవలం రూ. 3000 మాత్రమే.
- నమోదు కోసం: 9391072283 లేదా 9063401072 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు.
ఫిబ్రవరి 6 నుండి గోవా పర్యటన
వినోదం మరియు ఆధ్యాత్మికత కలగలిసిన 5 రోజుల గోవా ప్యాకేజీ ఫిబ్రవరి 6 నుండి అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ యాత్రలో గోవాతో పాటు హంపి మరియు తులజాపూర్ క్షేత్రాలను సందర్శించవచ్చు. దీని ధర కేవలం రూ. 3,500.
- బుకింగ్: TGSRTC అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో టిక్కెట్లు పొందవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు 9391072283, 9063401072 నంబర్లను సంప్రదించండి.
మేడారం మహా జాతరకు ప్రత్యేక బస్సులు
ఈ నెలలో జరగనున్న మేడారం మహా జాతర కోసం TGSRTC ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. హైదరాబాద్తో పాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ డిపోల నుండి భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. సమ్మక్క-సారలమ్మల దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని అధికారులు కోరారు.
- సమాచారం కోసం: ప్రయాణ ఛార్జీలు మరియు ఇతర వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని RTC బస్టాండ్ లేదా టిక్కెట్ కౌంటర్లలో సంప్రదించవచ్చు.