  • Menu
Home  > తెలంగాణ

BJP Office: తెలంగాణ బీజేపీ స్టేట్ ఆఫీస్‌ దగ్గర ఉద్రిక్తత

BJP Office: తెలంగాణ బీజేపీ స్టేట్ ఆఫీస్‌ దగ్గర ఉద్రిక్తత
x
Highlights

BJP Office: తెలంగాణ బీజేపీ స్టేట్ ఆఫీస్‌ దగ్గర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.

BJP Office: తెలంగాణ బీజేపీ స్టేట్ ఆఫీస్‌ దగ్గర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. హిందూ దేవుళ్లపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా బీజేపీ యువ మోర్చా నిరసన ర్యాలీ చేపట్టింది. గాంధీభవన్ ముట్టడికి కార్యకర్తలు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో ర్యాలీని అడ్డుకున్నారు పోలీసులు. దాంతో రోడ్డుపైనే బైఠాయించి బీజేవైఎం కార్యకర్తలు నిరసన చేపట్టారు. సీఎం రేవంత్ హిందూ వ్యతిరేకి, రేవంత్ ఉద్దీన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick