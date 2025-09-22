నేడు ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం విష్ణుదేవ్తో మంత్రి ఉత్తమ్ భేటీ
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కీలకమైన సమ్మక్కసాగర్ ప్రాజెక్టు అంశం మరోసారి ప్రధాన చర్చకు వచ్చింది. ఇవాళ ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయితో తెలంగాణ ఇరిగేషన్శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి సమావేశం కానున్నారు. ఈ భేటీ ప్రాజెక్టు భవిష్యత్తు నిర్ణయించగలదనే అంచనాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. సమ్మక్కసాగర్ బరాజ్ నిర్మాణానికి కేంద్ర జలసంఘం అనుమతులు అవసరం. ఈ అనుమతులు లభించాలంటే పొరుగు రాష్ట్రమైన ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి నో ఆబ్జక్షన్ సర్టిఫికెట్ రావాలి. కానీ ఈ NOC విషయంలో ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం ఇంతకాలంగా ఆలస్యం చేస్తూ వచ్చింది. ప్రాజెక్టు వల్ల సుమారు 136 ఎకరాలు ముంపునకు గురవుతాయని ఛత్తీస్గఢ్ వాదిస్తోంది. ముంపు భూభాగం కారణంగా తమకు నష్టం జరుగుతుందని ఆ రాష్ట్రం పేర్కొంటోంది. అందువల్లే NOC జారీపై తటపటాయిస్తోంది. ఈ ఆందోళనలే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య చర్చలకు కారణమయ్యాయి.
ఛత్తీస్గఢ్ ప్రస్తావించిన ముంపు సమస్య పరిష్కారానికి తెలంగాణ ఇప్పటికే ముందడుగు వేసింది. తగిన పరిహారం చెల్లిస్తామని ఆ రాష్ట్రానికి హామీ ఇచ్చింది. కానీ NOC పై స్పష్టత ఇంకా రాకపోవడంతో ప్రాజెక్టు పనులు స్తబ్దుగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ ఇరిగేషన్శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ స్వయంగా భేటీకి సిద్ధమయ్యారు. నేడు జరగబోయే సమావేశంలో ఆయన ప్రాజెక్టు ప్రాధాన్యతను వివరించనున్నారు. అలాగే పరిహారం చెల్లింపులపై స్పష్టమైన హామీని మరోసారి ఇస్తారని సమాచారం.
సమ్మక్కసాగర్ ప్రాజెక్టు తెలంగాణలో సాగు విస్తీర్ణాన్ని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ రైతులకు ఇది పెద్ద ఊరటనిస్తుంది. ఈ బరాజ్ పూర్త అయితే సాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి అయితే వేల ఎకరాల భూమి నీరుపొందుతుంది. ఇది రైతుల ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. అందుకే ఈ సమావేశం పట్ల రైతుల్లో ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంది. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య జరుగుతున్న ఈ కీలక చర్చతో సమస్యకు పరిష్కారం దొరకవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది. NOC లభిస్తే కేంద్ర జలసంఘం అనుమతులు త్వరలోనే వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ భేటీ ఫలితమే ప్రాజెక్టు భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటే సమ్మక్కసాగర్ ప్రాజెక్టు వేగంగా ముందుకు సాగుతుంది.