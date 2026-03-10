Shiv Pratap Shukla: భాగ్యనగరానికి నూతన గవర్నర్.. శివప్రతాప్ శుక్లా రాకతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయం!
Shiv Pratap Shukla: తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్గా నియమితులైన శివప్రతాప్ శుక్లా నేడు హైదరాబాద్లో అడుగుపెట్టనున్నారు.
Shiv Pratap Shukla: తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్గా నియమితులైన శివప్రతాప్ శుక్లా నేడు హైదరాబాద్లో అడుగుపెట్టనున్నారు. గతంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా పనిచేసిన ఆయన, ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రథమ పౌరుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు.
ఘన స్వాగతం పలకనున్న సీఎం రేవంత్:
మరికాసేపట్లో శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్న శుక్లాకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, రాష్ట్ర మంత్రులు మరియు ఉన్నతాధికారులు ఘనంగా స్వాగతం పలకనున్నారు. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ గవర్నర్గా సేవలందించిన జిష్ణుదేవ్ వర్మ మహారాష్ట్రకు బదిలీ అయ్యారు. ఆయన నేడు సాయంత్రం 4:30 గంటలకు ముంబైలో మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.
బడ్జెట్ సమావేశాల వేళ కీలక నియామకం:
నూతన గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా రేపు (బుధవారం) ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉందని రాజ్భవన్ వర్గాలు తెలిపాయి. రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఈ నియామకం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా, తొలిరోజున ఆయన ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు.
అనుభవజ్ఞుడైన నేత:
ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన శివప్రతాప్ శుక్లాకు రాజకీయాల్లో ఐదు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. గతంలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రిగా పనిచేసిన ఆయన, పార్లమెంటేరియన్గా తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆయన అనుభవం తెలంగాణ అభివృద్ధికి, రాజ్యాంగబద్ధమైన పాలనకు తోడ్పడుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.