ఎమ్మెల్యేలకు స్పీకర్ క్లీన్ చిట్: పోచారం, యాదయ్య బీఆర్ఎస్ సభ్యులే!
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల అంశం కీలక మలుపు తిరిగింది.
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల అంశం కీలక మలుపు తిరిగింది. ఫిరాయింపు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కాలే యాదయ్యలకు శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. వీరిద్దరూ ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ (BRS) పార్టీలోనే కొనసాగుతున్నారని స్పీకర్ స్పష్టం చేశారు.
పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కాలే యాదయ్యలు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మారారంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ జరిపిన స్పీకర్.. వారు పార్టీ మారినట్లు సరైన ఆధారాలు లేవని తేల్చి చెప్పారు. ఈ మేరకు వారిపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్లను కొట్టివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలకు స్పీకర్ ఇదే విధంగా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
మరికొందరిపై కొనసాగుతున్న విచారణ:
దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి: వీరిపై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై స్పీకర్ ఇంకా విచారణ జరపాల్సి ఉంది.
సంజయ్ కుమార్ (జగిత్యాల): ఈయనపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్పై విచారణ ఇప్పటికే పూర్తయింది. స్పీకర్ తన తీర్పును రిజర్వులో ఉంచారు.
సుప్రీంకోర్టు విచారణ నేపథ్యంలో ఉత్కంఠ: ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై ఈరోజు (శుక్రవారం) సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. కోర్టులో విచారణ ప్రారంభానికి ముందే స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసెంబ్లీ నిబంధనల ప్రకారం స్పీకర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తదుపరి న్యాయ ప్రక్రియలో ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.