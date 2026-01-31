Aadhaar Free Update: విద్యార్థులకు అదిరిపోయే వార్త.. ఇక స్కూళ్లలోనే ఆధార్ అప్డేట్స్.. బయోమెట్రిక్ మార్పులు పూర్తిగా ఉచితం!
Aadhaar Free Update: ఆధార్ కార్డులో మార్పుల కోసం ఇకపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆధార్ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు.
Aadhaar Free Update: ఆధార్ కార్డులో మార్పుల కోసం ఇకపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆధార్ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. తెలంగాణ విద్యాశాఖ విద్యార్థుల కోసం పాఠశాలల్లోనే ప్రత్యేక ఆధార్ మొబైల్ క్యాంపులను నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పాఠశాలల్లో ఈ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఉచిత బయోమెట్రిక్ అప్డేట్
5 నుంచి 15 ఏళ్ల వయసున్న విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం కీలక రాయితీలను ప్రకటించింది:
మొదటి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్: పూర్తిగా ఉచితం (ఎటువంటి రుసుము ఉండదు).
రెండోసారి బయోమెట్రిక్ మార్పులు: రూ. 125 రుసుము చెల్లించాలి.
ఇతర వివరాల మార్పులు: పేరు, అడ్రస్ వంటి మార్పులకు రూ. 75 ఫీజు వసూలు చేస్తారు.
ఈ క్యాంపుల షెడ్యూల్ కోసం తల్లిదండ్రులు తమ మండల లేదా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులను సంప్రదించవచ్చు. దీనివల్ల విద్యార్థుల చదువుకు ఆటంకం కలగకుండా, బడిలోనే ఆధార్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
మరింత సులభంగా 'కొత్త ఆధార్ యాప్'
కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా సరికొత్త ఆధార్ యాప్ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు:
మల్టీ ప్రొఫైల్: ఒకే యాప్లో ఐదుగురి వరకు ఆధార్ ప్రొఫైల్స్ నిర్వహించుకోవచ్చు.
సులభ అప్డేట్స్: ఇంటి అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్ మార్పులను యాప్ నుంచే చేసుకోవచ్చు.
సెక్యూరిటీ: ఆధార్లోని అవసరమైన వివరాలను మాత్రమే ఎదుటివారికి షేర్ చేసే 'ప్రైవసీ షేరింగ్' సదుపాయం ఉంది.
ఇన్స్టంట్ వెరిఫికేషన్: ఆధార్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను ఎక్కడి నుంచైనా తక్షణమే పూర్తి చేయవచ్చు.
స్కూళ్లలో క్యాంపులు, అత్యాధునిక యాప్ కలయికతో ఆధార్ సేవలు ఇకపై సామాన్యులకు మరింత చేరువ కానున్నాయి.