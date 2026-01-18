School Holidays: విద్యార్థులకు మళ్ళీ సెలవుల పండగ? ఈ నెల చివరలో 4 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవు!
School Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు మళ్ళీ సెలవుల సందడి? సంక్రాంతి ముగియగానే మరో 4 రోజుల పాటు పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మేడారం జాతర సందర్భంగా సెలవులపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది?
School Holidays: తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవులు ముగిసి పాఠశాలలు ఇప్పుడిప్పుడే తెరుచుకుంటున్న తరుణంలో, విద్యార్థులకు మరో శుభవార్త అందే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ నెల (జనవరి) చివరలో వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించేలా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
సెలవులకు కారణం: మేడారం మహా జాతర
ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా పేరొందిన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర ఈ నెలలో జరగనుంది. ఈ మహా జాతర జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు.
భారీ రద్దీ: ఈ జాతరకు కేవలం తెలంగాణ నుంచే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ వంటి పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు.
రవాణా ఇబ్బందులు: జాతర సమయంలో బస్సులు, రైళ్లు మరియు రహదారులు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతాయి. రవాణా వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉంది.
ఉపాధ్యాయ సంఘాల డిమాండ్
మేడారం జాతర ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆ నాలుగు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించాలని పీఆర్టీయూ (PRTU) నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తమ కుటుంబాలతో కలిసి జాతరకు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నందున సెలవులు ఇవ్వడం సమంజసమని వారు వాదిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, మేడారం జాతరకు జాతీయ హోదా కల్పించాలని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ
సాధారణంగా మేడారం జాతర జరిగే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పరిధిలో స్థానిక సెలవులు ప్రకటిస్తుంటారు. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెలవులు ఇస్తారా లేదా అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. దీనిపై విద్యాశాఖ లేదా ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందిస్తే, జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు ఖాయమవుతాయి.