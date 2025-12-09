Telangana Rising Summit: రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల ప్రవాహం – ఒకేరోజు లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ‘తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్–2025’ మొదటి రోజే పెట్టుబడుల వెల్లువ కురిసింది. గత నెల విశాఖపట్నంలో జరిగిన సీఐఐ సమ్మిట్కు పోటీగా ఈ సదస్సు నిలిచింది.
సోమవారం ప్రారంభమైన ఈ రెండు రోజుల సమ్మిట్లో మొదటి రోజే దేశ–విదేశీ కంపెనీల నుంచి మొత్తం ₹2.48 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ఒప్పందాలు కుదిరాయి. వీటిలో ముఖ్యంగా డీప్ టెక్నాలజీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఏరోస్పేస్, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాలపై భారీగా పెట్టుబడులు ప్రకటించడం విశేషం. కేవలం డీప్ టెక్నాలజీ రంగంలోనే ₹75,000 కోట్లు ఒప్పందాలు కుదిరాయి.
తెలంగాణ రైజింగ్: పెట్టుబడులపై సీఎం రేవంత్ పూర్తి ఫోకస్
సదస్సుకు ‘తెలంగాణ రైజింగ్’ అనే పేరు పెట్టినప్పటికీ, మొదటి నుంచి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యం పెట్టుబడులపైనేనని తెలుస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పోటీగా తెలంగాణను ప్రజంట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో గత నెల నుంచే ఈ మహా సదస్సు కోసం సన్నాహాలు మొదలయ్యాయి.
దేశ ప్రధాని, పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, ప్రపంచ దేశాల ప్రతినిధులు, పరిశ్రమల అధిపతులు, సినీ ప్రముఖులు తదితరులు పాల్గొనేలా భారీ ఎత్తున ఆహ్వానాలు పంపారు. సుమారు ₹100 కోట్లు వ్యయంతో నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం తొలిరోజే అంచనాలకు మించి ఫలితాలను ఇచ్చింది.
రెండో రోజున ‘తెలంగాణ రైజింగ్ డిక్లరేషన్’ విడుదల
మంగళవారం జరిగే రెండో రోజు కార్యక్రమంలో, 2047 నాటికి తెలంగాణ అభివృద్ధి దిశ ఎలా ఉండబోతోందో వివరిస్తూ **‘తెలంగాణ రైజింగ్ డాక్యుమెంట్’**ను సీఎం ఆవిష్కరించనున్నారు. రాష్ట్రాన్ని ₹30 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలన్న లక్ష్యం నేపథ్యంలో ఈ డాక్యుమెంట్కు ప్రాధాన్యం అధికం.
అదే సమయంలో, విదేశీ అతిథులకు తెలంగాణ సాంస్కృతిక విందులను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
మొదటి రోజు కుదిరిన ప్రధాన పెట్టుబడి ఒప్పందాలు
డీప్ టెక్నాలజీ: ₹75,000 కోట్లు
గ్రీన్ ఎనర్జీ: ₹27,000 కోట్లు
పునరుత్పాదక ఇంధనం: ₹39,700 కోట్లు
ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్: ₹19,350 కోట్లు
ఏవియేషన్: ₹15,000 కోట్లు
తయారీ రంగం: ₹13,500 కోట్లు
ఉక్కు పరిశ్రమ: ₹7,000 కోట్లు
టెక్స్టైల్స్: ₹4,000 కోట్లు