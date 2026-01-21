  • Menu
Telangana Rising in Davos: గూగుల్, ఫిలిప్స్, యూనీలీవర్ దిగ్గజాలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఒప్పందాలు!

Highlights

దావోస్‌లో తెలంగాణ బృందం దూకుడు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గూగుల్, యూఏఈ, ఫిలిప్స్ సంస్థలతో కీలక ఒప్పందాలు. ఫ్యూచర్ సిటీ మరియు స్కిల్ యూనివర్సిటీకి అంతర్జాతీయ మద్దతు.

స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్‌లో జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ (WEF) సదస్సులో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని బృందం అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని అందుకుంది. "తెలంగాణ రైజింగ్ 2047" విజన్‌తో అగ్రరాజ్యాల ప్రతినిధులు, అంతర్జాతీయ సంస్థల సీఈఓలతో జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. గూగుల్ నుంచి యూఏఈ ప్రభుత్వం వరకు అందరి చూపు ఇప్పుడు తెలంగాణ వైపే ఉంది.

హైలైట్స్: దావోస్ పర్యటన - డే 1

గూగుల్ (Google): సైబర్ సెక్యూరిటీ, అగ్రికల్చర్, క్లైమేట్ చేంజ్ రంగాల్లో భాగస్వామ్యం.

యూఏఈ ప్రభుత్వం: భారత్ 'ఫ్యూచర్ సిటీ' నిర్మాణంలో పెట్టుబడులు.

రాయల్ ఫిలిప్స్: హైదరాబాద్‌ ఏఐ సిటీలో 'నాలెడ్జ్ హబ్' ఏర్పాటు.

ఎక్స్‌పర్ టైజ్ (Expertise): స్కిల్ యూనివర్సిటీతో చేతులు కలిపిన సౌదీ దిగ్గజం.

యూనీలీవర్ (Unilever): గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ (GCC) ఏర్పాటుకు సుముఖత.

ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధికి యూఏఈ దసరా!

భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి నెట్-జీరో గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్మార్ట్ సిటీగా ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న **'ఫ్యూచర్ సిటీ'**పై యూఏఈ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబరిచింది.

జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్: యూఏఈ ఆర్థిక మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ అయ్యారు. ప్రాజెక్టును వేగవంతం చేసేందుకు ఒక ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.

లక్ష్యం: 2047 నాటికి తెలంగాణను 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడమే లక్ష్యమని సీఎం రేవంత్ స్పష్టం చేశారు.

గూగుల్‌తో సరికొత్త ప్రస్థానం

గూగుల్ ఏషియా పసిఫిక్ ప్రెసిడెంట్ సంజయ్ గుప్తాతో జరిగిన సమావేశం అత్యంత కీలకంగా సాగింది.

ట్రాఫిక్ కంట్రోల్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అగ్రికల్చర్‌లో ఏఐ వినియోగంపై గూగుల్ తెలంగాణకు పూర్తి సహకారం అందించనుంది.

హైదరాబాద్‌లో గూగుల్ తన తొలి స్టార్టప్ హబ్‌ను ఏర్పాటు చేయడం పట్ల సీఎం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

స్కిల్ యూనివర్సిటీకి 'సౌదీ' అండ

సౌదీ అరేబియాకు చెందిన పారిశ్రామిక దిగ్గజం 'ఎక్స్‌పర్ టైజ్' (Expertise) యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.

ఉద్యోగ అవకాశాలు: ఏటా సుమారు 5,000 మంది నైపుణ్యం కలిగిన యువతను రిక్రూట్ చేసుకుంటామని ఆ సంస్థ సీఈఓ మహమ్మద్ ఆసిఫ్ హామీ ఇచ్చారు.

పెట్రోకెమికల్స్, స్టీల్, పవర్ రంగాల్లో శిక్షణ ఇచ్చి గ్లోబల్ లెవల్‌లో యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించడమే ఈ ఒప్పందం ప్రధాన ఉద్దేశం.

హెల్త్ టెక్ హబ్‌గా హైదరాబాద్.. ఫిలిప్స్ రాక!

ప్రముఖ హెల్త్ టెక్ కంపెనీ రాయల్ ఫిలిప్స్ హైదరాబాద్‌లో నాలెడ్జ్ హబ్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకు వచ్చింది.

లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 'నెక్స్ట్ జెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ 2026-30' పెట్టుబడిదారులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.

2030 నాటికి 250 బిలియన్ డాలర్ల లైఫ్ సైన్సెస్ ఎకానమీని నిర్మించే దిశగా ఈ అడుగులు పడుతున్నాయి.

