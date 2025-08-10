Telangana Rains: నేడు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు: 13 జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరిక
Highlights
Telangana Rains: తెలంగాణలో నేడు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
Telangana Rains: తెలంగాణలో నేడు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, నాగర్ కర్నూల్, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
హైదరాబాద్ నగరంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. వర్షాలకు సంబంధించి ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
ఈ పరిస్థితులు రోడ్లపై జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ చేయడం, బయటకి వెళ్ళేప్పుడు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడం ముఖ్యమని అధికారులు హెచ్చరించారు.
Next Story