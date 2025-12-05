Telangana Local Body Elections: నేటితో ముగియనున్న మూడవ దశ నామినేషన్ గడువు
Telangana Local Body Elections: తెలంగాణలో నేటితో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల మూడో దశ నామినేషన్ ప్రక్రియ ముగియనుంది. తొలి విడుత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో 4వేల 2 వందల 36 సర్పంచ్ స్థానాలకు 395 ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. అత్యధికముగా వికారాబాద్ జిల్లాలో 39 స్థానాలు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నియోజకవర్గం కొడంగల్లో 26 గ్రామాలు ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్లను ఎనుకున్నారు. కాగా మొదటి దశ పోలింగ్ ఈ నెల 11న జరగనున్నాయి.
