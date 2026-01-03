Telangana Municipal Elections 2026: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా.. ఈ నెల 11 లేదా 20న నోటిఫికేషన్!
Telangana Municipal Elections 2026: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా మోగేందుకు సమయం ఆసన్నమైంది. రాష్ట్రంలోని 117 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (SEC) చురుగ్గా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.
ఎన్నికల షెడ్యూల్ మరియు కీలక తేదీలు:
ఈ నెల 11వ తేదీన మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ సంక్రాంతి పండుగ సెలవుల వల్ల ఆలస్యమైతే, జనవరి 20న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.
ఇప్పటికే జనవరి 1న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రకటించిన ఎన్నికల సంఘం, ఈ నెల 10వ తేదీన తుది జాబితాను విడుదల చేయనుంది. గడువు ముగిసిన 117 మున్సిపాలిటీల పాలకవర్గాలకు ఈ ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు.
తుది ఓటర్ల జాబితా వెలువడిన వెంటనే ఎన్నికల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ సిద్ధంగా ఉంది. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.