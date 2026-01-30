Telangana Municipal Elections 2026: ముగిసిన మున్సిపల్ నామినేషన్ల పర్వం: 2,996 వార్డులకు హోరాహోరీ.. ఫిబ్రవరి 13న ఫలితాలు!
Telangana Municipal Elections 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా మ్రోగుతోంది.
Telangana Municipal Elections 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా మ్రోగుతోంది. అత్యంత కీలకమైన నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ శుక్రవారంతో ముగిసింది. చివరి రోజు కావడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభ్యర్థులు భారీ ర్యాలీలతో తరలివచ్చి నామినేషన్లు సమర్పించారు. దీంతో మున్సిపల్ పోరులో తొలి ఘట్టం పూర్తయింది.
ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం తదుపరి ప్రక్రియ ఇలా ఉండబోతోంది:
నామినేషన్ల పరిశీలన: జనవరి 31 (శనివారం) అభ్యర్థులు దాఖలు చేసిన పత్రాల పరిశీలన జరుగుతుంది.
ఉపసంహరణ: పోటీ నుంచి తప్పుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ వరకు గడువు ఇచ్చారు.
పోలింగ్: ఫిబ్రవరి 11న ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఓటింగ్ జరుగుతుంది.
ఫలితాలు: ఫిబ్రవరి 13న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి, అదే రోజు ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
ఎన్నికల బరిలో ఉన్న స్థానాలు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇందులో మొత్తం 2,996 వార్డులు మరియు డివిజన్లు ఉన్నాయి. ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఈ ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.
నామినేషన్ల గడువు ముగియడంతో, ఇకపై అభ్యర్థుల దృష్టి ప్రచారంపై పడనుంది. ఫిబ్రవరి 3న తుది జాబితా వెలువడిన తర్వాత ఎన్నికల రణం మరింత వేడెక్కనుంది.